Críticos da nova estátua da rainha Elizabeth: “não se parece com a rainha em nenhum aspecto”

A rainha Elizabeth acabou de ser homenageada com uma escultura em bronze, mas internautas garantem que não se parece em nada com a aparência da monarca. A estátua foi criada em bronze pelo artista norte-irlandês Anto Brennan e está localizada nos jardins do castelo de Antrim desde a última sexta-feira, 6 de setembro.

"Não se parece em nada com a rainha"

Depois que a estátua foi revelada no parque público, várias pessoas recorreram às redes sociais para expressar suas opiniões sobre a aparência da estátua.

“Temos que ser honestos, não se parece em nada com a rainha”, disse a conselheira de Antrim e Newtownabbey, Vera McWilliam, à BBC News.

Richard, um vizinho de Antrim, disse que estava "realmente decepcionado" quando viu a escultura pessoalmente.

Rainha Elizabeth retratada em uma escultura

Na estátua, vemos a rainha Elizabeth e a príncipe Felipe com suas roupas do dia a dia ao lado dos dois corgis da rainha. “Quem quer que tenha assinado isso precisa ter sua vista verificada”, disse. “Não é bom. Não faz nada para lembrar Sua Majestade, então definitivamente eu o removeria”.

A internet estava cheia de comentários

Os presentes não apenas deram sua opinião, mas também a imagem chegou às redes sociais; muitos comentaram não concordar com a aparência de Sua Majestade.

Uma pessoa escreveu: “Horrível... removam-na. É um insulto à Sua Majestade”, enquanto outra acrescentou: “Ambas precisam ser removidas, fundidas e refeitas”.

No entanto, houve algumas opiniões positivas. Funcionários de Antrim e alguns residentes do Reino Unido comentaram que estava linda.

O prefeito de Antrim e Newtownabbey, o vereador Neil Kelly, disse que a estátua estava “linda” e que era uma “homenagem não apenas à extraordinária vida e reinado de Sua Majestade, mas também à sua profunda conexão com as pessoas de nosso distrito”.