Acusações podem levar o fim do noivado de Simony e Felipe Rodriguez à Justiça

Os ex-noivos Simony e Felipe Rodriguez podem se encontrar no tribunal caso as acusações públicas envolvendo o relacionamento deles, que aconteceu de 2020 a 2024, não acabem e eles não entrem num acordo. Caso você nem saiba o que está acontecendo, continue neste texto para entender esse novo embate no mundo dos famosos, que até respingou na repórter Sandra Redivo, da Band.

Entenda a briga virtual entre Simony, Felipe e Sandra que pode acabar no tribunal

A repórter da Band foi apontada como pivô da separação dos cantores, que foi anunciada aos fãs em fevereiro, pelo colunista Leo Dias em uma publicação em seu site. A nota em questão afirma que o cantor sertanejo teria traído Simony.

A notícia tumultuou a vida do trio e a jornalista contou como conheceu o ex-noivo da cantora. À coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, Sandra disse que entrevistou o sertanejo para o podcast que apresenta e reforçou que eles nunca tinham se visto antes.

Ela também contou que a ex-Balão Mágico a procurou no trabalho ao ver algumas curtidas em fotos de Felipe Rodriguez: “Ela começou a perseguir meus amigos, procurou meu local de trabalho e ameaçou a todos, sem dizer ao certo o que queria”. Ao Metrópoles, a jornalista contou que tem prints com mensagens enviadas durante a madrugada afirmando que iria expor o suposto caso extraconjugal na mídia.

Felipe Rodriguez rebate fortemente a acusação de traição

O cantor sertanejo também quebrou o silêncio diante da polêmica envolvendo o fim do seu relacionamento com Simony. Segundo a Caras Digital, Felipe afirma que o noivado chegou ao fim devido ao seu desgaste natural e não por um relacionamento extraconjugal.

Em seu desabafo, o músico enfatizou que apoiou sua ex-noiva durante todo o tratamento contra o câncer e que o relacionamento chegou ao fim em dezembro de 2023: “Não rolou nada de traição. Quando a gente terminou, eu fui buscar as minhas coisas”.

Ao site, Felipe contou que foi perseguido por Simony depois que deixou a casa onde eles moravam: “Ela queria saber onde eu estava e stalkeava tudo. Eu tenho quadro de ansiedade e depressão que estou tratando há dois anos e foi punk assimilar tudo”.

Simony se defende das acusações e convoca o seu advogado

A cantora e ex-Balão Mágico também rebateu as acusações de perseguição e resolveu tomar algumas medidas para proteger sua imagem e sua carreira. Pelo Instagram, a famosa confirmou que contratou o advogado Jorge Abrão para lidar com a situação.

“A cantora Simony, através de seu advogado Jorge Abrão, manifesta sua surpresa e indignação com as alegações recentes feitas por Felipe Rodriguez. As declarações divulgadas na mídia são totalmente infundadas e falsas. Simony nunca ameaçou ou perseguiu ninguém. Ela está sendo alvo de uma campanha difamatória que visa manchar seu nome e desviar o foco de sua verdadeira luta”, afirmou a nota publicada por sua equipe.

De acordo com o site Terra, o advogado da cantora afirmou que ela está muito abalada com toda a polêmica envolvendo o fim do seu relacionamento com o cantor sertanejo Felipe Rodriguez e reforçou que os ataques são desumanos e que ela “vai buscar todas as medidas legais necessárias para defender sua honra, seu legado e sua carreira”.