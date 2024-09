Rei Charles III surge debilitado em evento e saúde preocupa

Rei Charles III, acompanhado da rainha Camilla, compareceu ao tradicional evento Braemar Gathering Highland Games na Escócia, no último sábado. Embora o casal estivesse em férias, a presença do monarca chamou atenção por motivos que foram além do protocolo real. O soberano de 75 anos foi visto utilizando uma bengala, fato que despertou preocupações quanto ao seu estado de saúde.

ANÚNCIO

Segundo o portal português Flash!, Charles III fez um esforço visível para manter uma aparência de disposição, mas a dificuldade em se locomover acabou por dominar as atenções. O uso da bengala, que até então não havia sido publicamente associado ao monarca, acendeu o alerta sobre sua saúde, especialmente considerando seu recente diagnóstico de câncer, anunciado em fevereiro deste ano.

O evento escocês, que tradicionalmente inclui atividades como o arremesso de martelos e o lançamento de varas, foi um momento em que o rei tentou demonstrar que, apesar das dificuldades, continua comprometido com suas obrigações públicas. Contudo, a fragilidade demonstrada durante o evento reforçou especulações sobre a gravidade de seu estado de saúde.

A preocupação com o monarca aumentou após a escritora espanhola e especialista em família real, Concha Calleja, sugerir que Charles estaria tentando ocultar uma possível piora em sua condição. Esta declaração, divulgada por um portal português, adiciona mais tensão à narrativa já delicada sobre a saúde do rei.

Atualizações sobre a saúde do rei

Recentemente, a rainha Camilla forneceu atualizações sobre o estado de saúde de seu marido durante a inauguração de um centro de tratamento em Bath, Inglaterra. Questionada sobre como o rei Charles estava, a rainha respondeu com otimismo, afirmando que ele estava bem e brincou sobre a necessidade de o soberano desacelerar durante o tratamento.

Apesar das garantias da rainha, a aparição pública do monarca com uma bengala, combinada com as especulações de uma possível piora no quadro de saúde, mantém a preocupação em torno de sua condição.