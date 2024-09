Processado, Rico Melquiades desmente boatos sobre Deolane Bezerra

Após receber um oficial de justiça em sua casa, Rico Melquiades disse aos seus seguidores que o processo movido contra ele não tem nenhuma relação com Deolane Bezerra, que segue detida na Colônia Penal Feminina do Recife, onde também está presa a mãe de Deolane, Solange Bezerra: “Deixando claro que o processo não tem nenhuma ligação com elas”, escreveu o campeão de ‘A Fazenda 13′, nos stories do Instagram.

No mesmo texto, o polêmico influenciador, que já esteve no ‘De Férias com o Ex’, da MTV, disse que está na torcida pela advogada: “Inclusive, estou aqui na torcida e orando para que tudo se resolva rápido e que ela e sua família fiquem bem”.

Rico Melquiades não fica calado diante do processo

O campeão do reality rural da Record não ficou calado, mesmo com o pedido feito por seus advogados. No Instagram, Rico disse que o bordão “calada vence” só funcionou em ‘A Fazenda 13′ e soltou o verbo diante da visita de um oficial de justiça.

“Acabei de receber um oficial da justiça aqui em casa. Para a minha surpresa era uma pessoa me processando. O povo hoje em dia não quer trabalhar não, né? Querem viver ganhando dinheiro à custa de processos”, detonou o famoso.

Depois, Rico Melquiades mostrou os prints dos pedidos feitos pela equipe de advocacia para não comentar e divulgar o processo movido contra ele: “Minha advogada pediu para eu não falar. Esse negócio de ‘calada vence’ foi só na Fazenda. E se eu contar a vocês o motivo do processo e quem está processando, vocês não acreditam”, desabafou.

Deolane descumpre acordo com a Justiça e volta para prisão

A influenciadora digital e advogada voltou a ser presa nesta terça-feira, 10 de setembro. Ela teve a prisão domiciliar revogada após descumprir medidas cautelares que eram parte das regras impostas pelo judiciário.

Segundo uma reportagem do G1, a ex-participante de ‘A Fazenda 14′ foi informada da decisão ao comparecer ao Fórum Rodolfo Aureliano para assinar os termos da prisão domiciliar. Mas, o descumprimento de duas medidas foi, a princípio, a justificativa para a nova prisão da famosa.