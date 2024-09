Peter Renaday, dublador de ‘As Tartarugas Ninja’, morre aos 89 anos

O ator e dublador Peter Renaday foi encontrado morto em sua casa, na cidade de Burbank, na Califórnia (EUA). Segundo o site TMZ, o artista, famoso como a voz original de Mestre Splinter em ‘Tartarugas Ninja’, tinha 89 anos e foi encontrado sem vida no domingo, 8 de setembro.

A publicação também trata a morte como natural, mas não informa qual seria a causa oficial. Ao site, Mindy Zachary, sobrinha de Renaday, afirmou que, até o momento, não há nada claro sobre o falecimento, mas acredita que ele possa não ter resistido ao calor, que está por volta de 32 ºC, em Los Angeles, já que seu ar condicionado está quebrado.

Ela ainda disse acreditar que não será necessário a abertura de uma investigação policial para averiguar a causa da morte de Peter, que também trabalhou em ‘Godzilla: A Série’, ‘Superman: A Série Animada’, ‘As Novas Aventuras do Batman’, ‘Batman: Os Bravos e Destemidos’ e ‘Ben 10: Alienigena Supremo’, entre outras produções.

Remaday foi casado com Florence Daniel, que trabalhou como secretária do departamento de música dos estúdios Walt Disney, por 35 anos, de 1979 até a morte dela, em 2011.

‘Beetlejuice 2′ quebra recorde de vendas no fim de semana de estreia

A sequência de ‘Beetlejuice’ superou todas as expectativas em seu fim de semana de estreia, arrecadando mais de US$ 110 milhões nos Estados Unidos, cerca de R$ 623 milhões. Com isso, sequência do clássico de 1988 se torna como um dos melhores lançamentos de 2024.

O retorno de Michael Keaton como o icônico fantasma Beetlejuice, acompanhado de figuras atuais como Jenna Ortega, tem sido fundamental para atrair tanto os fãs do primeiro filme quanto os jovens que se identificam com a estética e o humor sombrio de Burton.

A participação de Ortega tem sido um fator decisivo na bilheteria, uma vez que sua popularidade entre os menores de 25 anos impulsionou o interesse pelo filme. Na verdade, 60% da audiência nas sessões de pré-estreia era feminina, e 31% do público em geral era latino, um percentual significativamente maior do que a média de público na América do Norte.