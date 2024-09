Ex-BBB Paulinha Leite ganha milhões na loteria: ‘15 pontos de novo’

Paulinha Leite, ex-BBB 11, não pode reclamar da sorte. Nesta terça-feira, 10 de setembro, ela comemorou um novo bilhete premiado, levando para casa quase R$ 2,6 milhões apenas com esta aposta: “”É tetraaaaa! É tetraaaaa!”, escreveu a influencer, em um post no Instagram.

ANÚNCIO

Tal legenda vem de encontro a quantidade que Paulinha acertou na loteria, já que este foi o quarto prêmio em nove meses. Vale lembrar que durante o ‘BBB 11′, ela venceu muitas provas e levou para casa um apartamento, uma moto, um carro e valores em dinheiro.

“Pelo quarto ano consecutivo, ganhei na Lotofácil da Independência -- ou melhor, ganhamos eu e outras 99 pessoas que estavam no bolão comigo. Sim, fizemos os sonhados 15 pontos de novo!”, completou Paulinha.

A influenciadora digital disse aos seus seguidores que o prêmio total foi de R$2.583.261,80, ao tirar uma foto segurando o bilhete premiado: “Já sabemos que tivemos mais alguns bilhetes com 15 pontos, estão para conferência, depois eu posto eles também para vocês”.

Paulinha Leite, ex-BBB 11, sonha com números e tem ritual sagrado

Em setembro do ano passado, a ex-BBB também fez uma publicação exibindo os milhões de reais que ganhou. Neste ano, ela embolsou o prêmio de quase R$3 milhões da Lotofácil da Independência, valor que foi dividido entre as 40 pessoas que apostaram: “Fui dormir achando que estava milionária e acordei tendo certeza”, escreveu ela no Instagram.

Na época, a influencer contou ao Estadão que sonha com números: “Sou assim desde pequena e, em geral, eles chamam minha atenção, número de celular, placa de carro e costumo montar jogos com eles”.

Paulinha Leite também segue o ritual sagrado da lei da atração e sempre observa os números que aparecem ao seu redor diariamente: “Há números em qualquer lugar. É com isso que monto minhas estratégias”.