“Era peruca?”: Amal ofuscou seu marido George Clooney no festival, mas um detalhe enlouqueceu as redes

Amal Clooney marcou presença na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza com um espetacular vestido corset amarelo, sem costas, que atraiu todos os olhares dos presentes e da imprensa. No entanto, apesar de seu traje ser o destaque, alguns fãs não conseguiam parar de falar sobre algo específico de sua aparência.

Amal Clooney brilhou em Veneza, mas um detalhe chamou a atenção dos internautas

Amal Clooney brilhou no Festival de Cinema de Veneza usando um vestido sem mangas da marca Versace com intrincados detalhes de renda, além de um decote ousado nas costas e alças sutis, de acordo com as informações do portal Brightside.

O design glamoroso, com uma saia com babados e cauda curta, realçava sua figura escultural e combinava com sandálias prateadas de tiras e uma elegante bolsa da Prada.

A esposa de George Clooney usava um vestido da Versace

Seu estilo, elegância, além de seu cabelo volumoso e sua beleza implacável roubaram o show, o que resultou em muitos elogios nas redes sociais: "O cabelo de Amal é impressionante", comentou um seguidor, mas também houve opiniões diferentes e alguns perguntaram brincando: "Quem fez as extensões de cabelo?", "Ela está usando peruca?".

Internautas reagem ao visual de Amal Clooney

No entanto, outros fãs destacaram e elogiaram a beleza e graça de Amal Clooney: "Amal Clooney está arrasando no Festival de Cinema de Veneza 😍😍 Cada visual é perfeito! Muito elegante", "Amal é absolutamente linda", "Amal Clooney fica mais bonita a cada dia", comentaram.

Enquanto Amal encerrava sua estadia em Veneza, seu cabelo continuava sendo assunto de interesse. “Amal está muito diferente com o cabelo mais claro”, “Amal precisa cortar o cabelo mais curto”, comentaram os outros.