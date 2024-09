Sobre o que se trata ‘Incontrolável’, o novo filme em que Ben Affleck e JLo participaram?

‘Incontrolável’, o novo filme de Ben Affleck e Jennifer López já estreou, sendo o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em sua edição de 2024, o primeiro cenário onde esta produção foi exibida.

Após a separação, apenas a 'Diva do Bronx' compareceu a este momento, destacando que o filme recebeu uma ovação de pé por parte do público.

Os detalhes sobre o filme ‘Incontrolável’ no Festival Internacional de Cinema de Toronto

O filme foi produzido pela Artists Equity, a produtora de Matt Damon, o melhor amigo de Affleck, então ele e JLo também fizeram parte do projeto.

Jennifer atuou no filme e fez parte da produção, enquanto Ben também atua como produtor.

A artista esteve presente na projeção, pois é uma das estrelas desta história.

Está confirmado que o filme chegará às plataformas digitais, e alguns cinemas o exibirão em dezembro de 2024, enquanto as primeiras impressões do público têm sido favoráveis.

A trama de ‘Incontrolável’

O filme é dirigido por William Goldenberg em seu primeiro longa-metragem. O roteiro foi escrito por Eric Champnella, Alex Harris e John Hindman, e é baseado no livro homônimo publicado em 2012 por Anthony Robles e Austin Murphy. Robles, que também atua como produtor, inspira a história.

O filme é baseado na inspiradora história real de Anthony Robles, um campeão de luta livre com uma perna só, dirigido por William Goldenberg.

O ator Jharrel Jerome interpreta Robles, acompanhado por um elenco que inclui Jennifer Lopez, Bobby Cannavale, Michael Peña e Don Cheadle.

Anthony Robles é um lutador americano que venceu o campeonato nacional de luta livre individual da NCAA em 2011 na categoria de 125 libras, apesar de ter nascido com apenas uma perna. Ele é o autor do livro ‘Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion (Gotham Books)’, publicado em setembro de 2012, no qual o filme é baseado.