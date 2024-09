Resumo de novela: ‘Mania de Você’ derrete audiência da TV Globo

A estreia da novela ‘Mania de Você’ na noite desta segunda-feira, 9 de setembro, sentiu o doce amargo da baixa audiência. A trama criada por João Emanuel Carneiro trouxe a intensidade pedida pelo público durante a exibição de ‘Renascer’, mas a média ficou em 22,4 pontos, com um pico de 25 no primeiro minuto.

ANÚNCIO

Se os números forem confirmados, eles não serão o suficientes para superar a quantidade de telespectadores que acompanharam o primeiro capítulo do remake, que registrou 25,9 pontos no dia 22 de janeiro. A constatação também pode transformar a novela na pior estreia das 21h, na TV Globo.

Mas, mesmo com a baixa audiência, a emissora da família Marinho ficou em primeiro lugar, seguido da Record e do SBT, que dividiram a vice-liderança com 4,6 pontos cada, e a Band ficou na quarta colocação com 0,6 ponto.

O que aconteceu no primeiro capítulo da novela ‘Mania de Você’

João Emanuel Carneiro não teve medo de ousar na estreia da novela das 21h, onde colocou muita ação, partos e duas mortes, sendo uma delas por assassinato. Tudo começa com o parto de Cecília (Simone Spoladore), que acaba morrendo após o nascimento de Luma (Agatha Moreira). O público também descobre que Alfredo (Fábio Assunção) é o seu amante, quando ele chega à maternidade diz ser o verdadeiro pai da criança.

Molina (Rodrigo Lombardi), agora viúvo, monta um plano com sua governanta Mércia (Adriana Esteves), para ele não perder a herança deixada por sua falecida esposa. Juntos, eles dopam Alfredo e colocam o homem dentro de uma geladeira no necrotério do hospital para que ele congele vivo.

Mércia, que mantém uma relação complexa e ambígua com Molina, cria Luma como sua própria filha, enquanto seu filho biológico, Mavi (Chay Suede), cresce distante dela.

O primeiro capítulo de ‘Mania de Você’ chega ao fim com Viola (Gabz) sofrendo uma tentativa de abuso. Ela é salva por Mavi, que oferece ajuda e um refúgio nas ruas, estabelecendo assim um laço inesperado entre os dois personagens.