O álbum de estreia do Oasis é novamente o mais vendido da história do Reino Unido

Oasis estreou com 1Definitely Maybe' Foto: tumblr.com

A ‘Oasismanía’ voltou com tudo nos últimos dias, depois de confirmar-se que a banda liderada pelos controversos e irreverentes irmãos Liam e Noel Gallagher voltará aos palcos em julho e agosto de 2025, após 15 anos de distanciamento devido às frequentes brigas e diferenças entre eles.

Pouco antes do anúncio da nova turnê, que até o momento será apenas no Reino Unido (Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin), o álbum de estreia da banda de Manchester, ‘Definitely Maybe’, completou 30 anos de seu sucesso estrondoso.

É importante destacar que, na época, o trabalho de estúdio alcançou o primeiro lugar de todas as paradas musicais quando foi lançado no mercado em 1994.

Impacto de ‘Definitely Maybe’

Agora, com a nova publicação pelo trigésimo aniversário, a organização responsável por estabelecer o ranking de vendas no Reino Unido, The Official Charts Company, informou que é a primeira vez em 14 anos que Oasis ocupa o primeiro lugar nessa lista e, somando todas as vendas ao longo dos anos, tornou-se novamente o álbum mais vendido da história.

Especificamente, até o momento ‘Definitely Maybe’ registrou um aumento de 408% nas vendas e downloads em uma semana, coincidindo com o lançamento de uma versão pelo seu trigésimo aniversário, que inclui sessões de gravação.

Por outro lado, o segundo álbum intitulado ‘(What’s the story) Morning Glory?’, de 1995, subiu para o quarto lugar de vendas, enquanto um álbum compilatório da banda, ‘Times Flies...’ (1994-2009), lançado em 2009, alcançou a terceira posição. O álbum ‘Short n’sweet’, de Sabrina Carpenter, que estava em primeiro lugar na semana anterior, agora ocupa o segundo lugar no ranking de vendas.

“Como se a enorme demanda por ingressos em sua turnê não fosse suficiente, a força do Oasis é ilustrada pelo sucesso de Definitely Maybe esta semana”, destacou Martin Talbot, diretor executivo da The Official Charts Company.