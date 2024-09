Jennifer Lopez e Matt Damon conversam de mãos dadas

Jennifer Lopez e Matt Damon surpreenderam a todos ao serem fotografados de mãos dadas durante uma conversa íntima no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), em meio ao processo de divórcio de J.Lo e seu amigo próximo, Ben Affleck. A imagem do momento tem gerado especulações, mas a conexão entre os dois atores parece estar mais relacionada à sua longa amizade e colaboração profissional.

O casal compartilhou um momento emocionante enquanto conversavam em uma festa após a estreia de seu novo filme, ‘Unstoppable’, que foi apresentado na sexta-feira no TIFF. Lopez é a protagonista deste projeto, que foi produzido pela Artists Equity, a empresa fundada por Damon e Affleck. Segundo uma fonte próxima que falou com a People, J.Lo e Damon conversaram por mais de 20 minutos em um espaço privado no terraço do restaurante EPOCH Bar & Kitchen do hotel Ritz-Carlton.

Jennifer Lopez e Matt Damon estão de mãos dadas enquanto conversam, no meio do divórcio de Ben Affleck

O testemunho descreveu a conversa como profunda e significativa, já que ambos pareciam envolvidos em um diálogo pessoal. Tudo começou quando Lopez se sentou à mesa ao ar livre com Damon e sua esposa, Luciana Damon, o que deu lugar a essa troca que chamou a atenção da mídia. Este evento no TIFF também foi o primeiro em que Jennifer Lopez fez uma aparição pública em um tapete vermelho após ter apresentado o pedido de divórcio de Affleck em 20 de agosto passado, coincidindo com o segundo aniversário de seu casamento na Geórgia.

A cantora e atriz estava espetacular com um vestido iridescente de Tamara Ralph, que apresentava laterais abertas amarradas com laços de veludo preto, acompanhado por saltos de plataforma metálicos, uma clutch de Judith Leiber e joias de Hassanzadeh. Apesar das circunstâncias, não parece haver ressentimentos entre Lopez e Matt Damon. Na verdade, Damon tem mostrado seu apoio ao seu amigo de longa data, Ben Affleck, no meio desta separação.

Dias depois de Jennifer ter apresentado os papéis do divórcio, Affleck foi visto jantando com Matt Damon, Luciana e suas filhas no popular restaurante italiano Toscana, em Los Angeles. Apesar do momento pessoal difícil, Ben foi descrito como estando de bom humor durante o jantar. O futuro desta história entre amigos e ex-maridos continua a gerar expectativa, mas o vínculo entre eles parece manter-se forte e respeitoso.