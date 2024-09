Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt sofre outro acidente de carro: veja o que se sabe

Um dos filhos do ex-casal Angelina Jolie e Brad Pitt, Pax, novamente se envolveu em um acidente de carro que alarmou tanto seus entes queridos quanto os seguidores da famosa família.

O primeiro acidente ocorreu em 19 de maio em Hollywood, perto dos estúdios RED. O jovem de 20 anos estava dirigindo seu Tesla quando colidiu com um caminhão estacionado, de acordo com relatórios obtidos pelo TMZ.

O acidente ocorreu pouco antes da meia-noite, mas felizmente, Pax não ficou ferido. As imagens do incidente mostraram que o carro ficou muito danificado, o que indicava que o veículo poderia ser uma perda total. No entanto, as autoridades não encontraram sinais de que o jovem estivesse sob efeito de substâncias, e não houve nenhum relatório oficial registrado.

O que se sabe sobre o segundo acidente de Pax, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt?

Agora foi relatado algumas semanas atrás que o jovem teve um acidente com sua bicicleta elétrica, que ocorreu em julho. Pax Jolie-Pitt estava andando pela Boulevard Los Feliz em Los Angeles e bateu na traseira de um carro que estava parado em um cruzamento.

O impacto ocorreu por volta das 5 da tarde e acabou sendo muito mais sério do que o acidente anterior, pois deixou Pax com uma lesão importante na cabeça, o que exigiu que ele fosse imediatamente levado ao hospital.

O Page Six citou uma fonte próxima à família dizendo: “Ele teve uma série de acidentes de carro. Não é nada bom. Pax é uma criança com problemas e Angelina está fazendo o possível para ajudá-lo”.

Recentemente, Pax foi visto em público junto de Angelina Jolie, e as imagens mostraram que ainda estava usando uma tala mais de um mês após o incidente, confirmando que as lesões foram graves e que a sua recuperação será prolongada.