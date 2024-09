‘Beetlejuice 2′ quebra recorde em seu fim de semana de estreia: arrecadou 75% dos ingressos vendidos

O aguardado retorno de Tim Burton com ‘Beetlejuice 2’ superou todas as expectativas em seu fim de semana de estreia, arrecadando mais de US$ 110 milhões nos Estados Unidos. Com este resultado surpreendente, o filme conseguiu capturar 75% dos ingressos vendidos nos cinemas.

Isso certamente a levou a se consolidar como um dos lançamentos mais bem-sucedidos do ano. Esse sucesso se deve a uma fórmula vencedora que combina nostalgia e novos elementos. O filme, sequência do clássico de 1988, permaneceu fiel à sua essência original ao mesmo tempo em que incorporava novidades que conseguiram atrair novos públicos.

O imenso sucesso crítico e de bilheteria de ‘Beetlejuice 2′ é uma realidade

O retorno de Michael Keaton como o icônico fantasma Beetlejuice, acompanhado de figuras atuais como Jenna Ortega, tem sido fundamental para atrair tanto os fãs do primeiro filme quanto os jovens que se identificam com a estética e o humor sombrio de Burton.

A participação de Ortega tem sido um fator decisivo na bilheteria, uma vez que sua popularidade entre os menores de 25 anos impulsionou o interesse pelo filme. Na verdade, 60% da audiência nas sessões de pré-estreia era feminina, e 31% do público em geral era latino, um percentual significativamente maior do que a média de público na América do Norte.

Este aspecto multicultural contribuiu para tornar ‘Beetlejuice 2′ um evento cinematográfico. Embora setembro geralmente não seja um mês forte para estreias, “Beetlejuice 2″ quebrou a tendência ao superar filmes como ‘Twisters’, quase alcançando o recorde de ‘It’, outra produção da Warner Bros. lançada na mesma data em anos anteriores.

‘Beetlejuice 2′ procura exportar o sucesso do mercado doméstico para as telas de todo o mundo

Os críticos sugerem que o sucesso se deve não apenas à qualidade do filme, mas também ao hábil uso de formatos premium nos cinemas, o que incentivou uma maior venda de ingressos. No entanto, a nível internacional, o filme enfrentou maiores desafios.

Até agora, o filme arrecadou cerca de US$ 35 milhões em mercados fora dos Estados Unidos e Canadá, um valor abaixo do esperado. No entanto, com um custo de produção de aproximadamente US$ 100 milhões, ‘Beetlejuice 2′ parece estar a caminho de se tornar um sucesso lucrativo.