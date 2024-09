Agenda cultural: Os ingressos para o Rock in Rio não esgotaram

Ainda há ingressos do Rock in Rio 2024 para comprar

Essa é a primeira vez que o Rock in Rio pode começar ainda com ingressos à venda. Marcado para começar na sexta-feira, dia 13 de setembro, na Cidade do Rock (Rio de Janeiro) o site oficial ainda disponibiliza ingressos e pacotes para três datas, segundo a Ticketmaster, empresa responsável pela comercialização.

Podem ser compradas pulseiras para os dias 15, 19 e 21 de setembro nos seguintes preços: R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 795 (inteira). Clientes do Itaú também podem comprar com 15% de desconto, ou seja, R$ 675,75. A empresa responsável pela venda dos ingressos para o Rock in Rio 2024 também confirmou que o pagamento pode ser feito via cartão de crédito ou Pix.

Quem se apresenta no Rock in Rio em 15 de setembro

A banda Avenged Sevenfold será a headliner deste dia no Palco Mundo, seguida de Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso. No Sunset, Planet Hemp e Pitty fazem um show inédito, mas o Deep Purple, Incubus e o Barão Vermelho agitam os fãs de rock.

Os fãs de Artbat, Mila Journée, Binaryh e Ruback devem se dirigir ao palco New Dance Order. O Espaço Favela terá apresentações de MC Poze do Rodo, MC Hariel e Ster. Já as bandas Anees, Terra Celta, Larissa Luz, Supernova, Dead Fish, Crypta, Black Pantera e The Monic estão confirmadas no Global Village.

Quem se apresenta no Rock in Rio em 19 de setembro

Na quinta-feira, Ed Sheeran será o Headliner do Rock in Rio, levando os seus hits ao Palco Mundo, que também recebe Charlie Puth, Joss Stone e Jão. Mas, os fãs de Gloria Groove, Will Smith, Ferrugem, Filipe Ret e Pedro Sampaio devem lotar o Sunset.

O palco New Dance Order está reservado para os shows do Wade, Victor Lou, Gabe e Illusionize. Já o Espaço Favela traz Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Vinny Santa Fé para a Cidade do Rock.

Os shows marcados para 21 de setembro, Dia do Brasil

As bandas nacionais dominam as apresentações deste dia. Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido estão no Palco Mundo. Já Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes levam o sertanejo para o festival.

No Palco Sunset há shows de Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Luísa Sonza, Lulu Santos, Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares, Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael, Rincon Sapiência e Xamã.

Já o Espaço Favela recebe Livinho, Mc Don Juan, Mc Dricka, Mc Hariel, Mc IG, Mc PH, Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, Mc Carol, Mc Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco.