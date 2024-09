Tudo o que você precisa saber sobre ‘Rebel Ridge’, o emocionante novo thriller da Netflix

Aaron Pierre é o protagonista do filme ‘Rebel Ridge’

Os apaixonados por tramas cheias de suspense poderão mergulhar em uma inédita em breve. A Netflix irá lançar seu novo thriller na primeira semana de setembro: ‘Rebel Ridge’.

A produção promete conquistar a todos com uma história tão emocionante quanto humana que explora a corrupção e a moral em um cenário cheio de ação e suspense que mantém todos presos.

Quer saber mais sobre este projeto antes da sua estreia? Continu lendo para conhecer tudo o que precisa: desde a sinopse oficial e elenco até a data de lançamento na famosa plataforma.

Sinopse

‘Rebel Ridge’ segue um ex-militar que se envolve em uma rede de corrupção em uma cidade quando sua tentativa de pagar a fiança de um primo se transforma em uma violenta luta com o chefe de polícia.

“Terry Richmond chega à cidade de Shelby Springs para realizar uma missão simples, mas urgente: pagar a fiança de seu primo e salvá-lo de um perigo iminente. Mas quando suas economias são confiscadas pelas forças da lei, ele se vê obrigado a enfrentar o chefe de polícia local Sandy Burnne e seus oficiais corajosos”, diz a sinopse oficial.

"Terry encontra uma aliada inesperada na secretária judicial Summer McBride e ambos se veem envolvidos em uma conspiração arraigada no município remoto. Quando a situação se torna mortal, Terry deve confiar em seu misterioso passado para acabar com os abusos de poder na comunidade, obter justiça para sua própria família e, no processo, proteger Summer", conclui.

Elenco

‘Rebel Ridge’ é estrelado pelos talentosos atores Aaron Pierre, Don Johnson e AnnaSophia Robb nos papéis de Terry Richmond, Sandy Burnne e Summer McBride, respectivamente.

O elenco do promissor filme de suspense e ação também inclui as destacadas estrelas David Denman, Emory Cohen, Steve Zissis, Zsané Jhé, Dana Lee e James Cromwell.

Direção

‘Rebel Ridge’ é escrita e dirigida pelo aclamado diretor e roteirista Jeremy Saulnier. O cineasta é conhecido por projetos como ‘Sala Verde’, ‘Blue Ruin’ e ‘Hold The Dark’.

Anish Savjani, Neil Kopp, Vincent Savino e Saulnier foram responsáveis pela produção do filme. Enquanto isso, Daniel Jason Heffner, Macon Blair e Louise Lovegrove são os produtores executivos.

Lançamento

‘Rebel Ridge’ irá estrear na Netflix em todo o mundo na próxima sexta-feira, 6 de setembro de 2024.

Trailer