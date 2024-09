Resumo de novela: Crimes e tretas desconhecidos de ‘Mania de Você’

A morte de Molina (Rodrigo Lombardi) não será o único crime que mexe com toda a história da novela ‘Mania de Você’. Alguns conflitos ainda desconhecidos por grande parte do público envolvendo outros personagens podem fazer você se distrair a cada capítulo da trama criada pelo autor João Emanuel Carneiro.

Que tal se envolver com a vida de Berta (Eliane Giardini), que é vizinha de Molina, e mora longe de seu único filho, Henrique (Antonio Saboia), que mora no exterior com a esposa, Ísis (Mariana Ximenes), e o filho, Tomás (Miguel Bottini/Paulo Mendes). Na família, você acompanha a tradicional briga de sogra e nora, que é vista como uma alpinista social, capaz de tudo para manter uma vida luxuosa, mas a descoberta de um amante, Guga (Allan Souza Lima), pode colocar tudo a perder.

A fofoca não fica longe desses personagens de ‘Mania de Você’

Segundo o roteiro divulgado pela TV Globo, Leidi (Thalita Carauta) é uma antiga conhecida que sabe de todos os seus segredos da família de Ísis. Ela ressurge com o marido Sirley (David Junior) e a filha Evelyn (Gi Fernandes) e bate em sua porta, exigindo emprego.

Sem saída, a vigarista é obrigada a ceder às chantagens para satisfazer às vontades da rival, quando se dá então uma inversão de papéis que chega a ser cômica e transforma a luxuosa mansão de Berta em um palco de intrigas, desespero e situações hilárias.

Uma prisão injusta assombra este protagonista da novela

Rudá (Nicolas Prattes) também passa por grandes problemas na trama de João Emanuel. Este protagonista decide viver em Portugal, após ser condenado por um crime que não cometeu. Já Luma fica sem dinheiro e luta para sobreviver, logo nos primeiros capítulos.

A novela 'Mania de Você' estreia nesta segunda-feira, 9 de setembro, substituindo o remake de 'Renascer', na TV Globo