Lançamentos da Netflix de 9 a 15 de setembro: ‘Feios’, novos episódios de ‘Emily em Paris’ e mais

O Netflix dará as boas-vindas a uma variedade de filmes, séries e programas de TV para o deleite de seus milhões de assinantes em todo o mundo durante a segunda semana de setembro de 2024.

ANÚNCIO

Entre os projetos que chegam do 9 ao 15 do nono mês do ano, destacam-se um filme de aventura distópica, um documentário sobre um jogador de futebol argentino e novos episódios de séries amadas.

Séries e filmes que estreiam na Netflix na segunda semana de setembro

No entanto, com tanta variedade, é difícil saber em que prestar atenção. Por isso, a seguir, apresentamos cinco das produções mais interessantes que a Netflix lançará nesta semana.

A seguir, você encontrará uma lista com os demais títulos que chegarão à plataforma de streaming na América Latina nos próximos sete dias para que você não perca nada do que é novo.

Feios

Os talentosos Joey King, Keith Powers, Brianne Tju, Chase Stokes e Laverne Cox são as estrelas desta aventura distópica dirigida por Joseph McGinty Nichol, mais conhecido como McG.

Sinopse: Em uma distopia futurista que impõe padrões de beleza e cirurgias cosméticas, uma adolescente embarca em uma jornada perigosa para salvar uma amiga.

Data de lançamento: 13 de setembro

ANÚNCIO

Emily em Paris (T4, P2)

Após receber a emocionante primeira parte da quarta temporada da série estrelada por Lily Collins em agosto, a Netflix lançará os últimos cinco episódios da nova temporada esta semana.

Sinopse: A vida de Emily em Paris pode ser cheia de drama, mas ela está determinada a conseguir tudo o que deseja da cidade — e do homem— dos seus sonhos.

Data de lançamento: 12 de setembro

Ángel Di María: Quebrando Barreira

Os fãs do jogador de futebol argentino Ángel Di María vão adorar cada um dos episódios desta inspiradora série documental sobre a vida e o legado do renomado jogador de futebol.

Sinopse: Desde seus humildes começos até se consagrar como campeão da América e do mundo, esta série documental revisita a vida do icônico jogador da seleção argentina de futebol.

Data de lançamento: 12 de setembro

O Agente Faixa-Preta

Os amantes das produções coreanas ficarão cativados por este filme de ação com toques de comédia e aventura estrelado pelos atores Kim Woo-bin e Kim Sung-kyun.

Sinopse: Um talentoso especialista em artes marciais sempre disposto a ajudar forma uma equipe com um oficial em liberdade condicional para usar seu talento na luta contra o crime.

Data de lançamento: 13 de setembro

Meia-noite no Pera Palace (T2)

A dois anos de sua estreia bem-sucedida, a segunda temporada do drama turco sobre viagens no tempo finalmente chegará à plataforma com as atuações de Hazal Kaya, Tansu Biçer e Selahattin Paşalı.

Sinopse: Esra sente-se atraída mais uma vez pelos perigosos eventos do passado, só que desta vez, ela aterra nos anos 40 e inicia uma busca desesperada pela sua mãe biológica.

Data de lançamento: 12 de setembro

Os restantes projetos que chegam à Netflix de 9 a 15 de setembro são: