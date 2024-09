A famosa encantou com estas fotos naturais e simples de suas férias

Anne Hathaway é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, que construiu uma carreira sólida de mais de 20 anos.

Aos 41 anos, a famosa continua colhendo sucessos como atriz, protagonizando filmes como ‘Uma Ideia de Você' e ‘Instinto Materno’.

Além disso, não é só isso, mas também parece espetacular para a sua idade e encanta nas redes com a sua beleza e naturalidade.

Anne Hathaway exibe suas férias, mas sua beleza natural e simplicidade roubam a atenção

Recentemente, Anne Hathaway esteve de férias e as exibiu em suas redes sociais, mostrando parte de seus dias divertidos e também se mostrando sem maquiagem e simples.

E foi justamente isso que mais chamou a atenção em cada uma de suas imagens, pois ela aparece famosa ao natural, até com uma máscara sob os olhos para as olheiras, praticando pilates e com o cabelo bagunçado, mostrando seu lado mais real e natural.

Anne Hathaway A famosa encantou-se com essas fotos de suas férias (@annehathaway/Instagram)

Isso encantou seus fãs, que a elogiaram por se mostrar dessa forma, algo que poucas celebridades se atrevem a fazer, e se deixar ver sem maquiagem, realçando sua beleza natural aos 41 anos.

"Adoro a sua naturalidade", "amo ela, ela é tão real", "é linda sem maquiagem, é uma mulher simples", "realmente amo que ela se mostre tão natural e real", "sem pentear, sem arrumar, sem maquiagem, amo essa versão dela", "tomara que todas as famosas se mostrassem assim", "você é uma mulher exemplar e inspiradora", "como ela fica bonita sem maquiagem e com a máscara, adorei haha", e "adoro a Anne simples e linda", foram algumas das reações nas redes.

A famosa é conhecida pelo seu bom senso de humor, e deixou isso claro nas suas redes sociais há algum tempo, quando ela mesma compartilhou uma foto do seu fato de banho tie dye, de mangas compridas e gola alta, em tons de laranja e rosa, pelo qual foi alvo de piadas nas redes sociais e ela própria brincou com algumas imagens divertidas.

Aos 41 anos, a famosa também formou uma linda família com o ator e produtor Adam Shulman, com quem tem dois filhos Jonathan Rosebanks Shulman e Jack Shulman, que são tão bonitos e belos quanto ela.

Embora é claro que ela se dedica aos seus filhos, não deixa de lado a sua carreira e combina-a perfeitamente com a maternidade, sendo exemplo para muitas mulheres e mães.