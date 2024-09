A mudança de visual de Angelina Jolie de castanho para loiro

Angelina Jolie foi ovacionada durante 8 minutos por sua atuação no filme 'Maria' no Festival de Veneza

Uma recente mudança no visual de Angelina Jolie causou sensação, e seu estilista de confiança, Massimo Serini, revelou os detalhes desse processo. Durante um ano e meio, trabalharam discretamente no clareamento de seus cabelos para conseguir um tom loiro dourado que deixou todos maravilhados no Festival de Cinema de Veneza. Segundo Massimo, o processo foi meticuloso e exigiu reuniões em locais secretos para evitar a atenção de paparazzi e fãs.

Serini, que viaja pelo mundo para atender Jolie, confessou que o trabalho foi progressivo para evitar danificar o cabelo da atriz, que começou com um tom castanho escuro. A cada dois meses, eles aplicavam a técnica de balayage para clarear lentamente as mechas e alcançar o visual final que realça seus olhos e sua elegância natural. O objetivo era harmonizar a cor do cabelo com o vestido nude que ela usou no festival, desenhado por Tamara Ralph em colaboração com a marca de Jolie, Atelier Jolie.

Assim foi a mudança de visual de Angelina Jolie de morena para loira: Eles descoloriram o cabelo dela por 1 ano

O estilista explicou que Angelina estava procurando um visual monocromático, onde o cabelo complementasse o conjunto sem roubar o protagonismo. Assim, criaram um penteado simples e polido, com leves ondas na frente para adicionar um toque de suavidade ao visual. Massimo destacou que, embora a atriz prefira visuais discretos, ela sempre emana glamour e sofisticação.

Festival de Cinema de Veneza Angelina Jolie no tapete vermelho de Veneza para o filme "Maria" no dia 29 de agosto (Andreas Rentz/Getty Images)

O vínculo entre Angelina e seu cabeleireiro começou há três anos, quando se conheceram em Roma durante as filmagens de ‘Without Blood’, um filme dirigido pela atriz e estrelado por Salma Hayek. Desde então, Massimo tem sido o responsável por seus visuais em eventos importantes, e, apesar dos nervos iniciais, o relacionamento profissional entre eles se fortaleceu, baseado na confiança e no respeito mútuo.

Photocall ROMA, ITÁLIA - 25 DE OUTUBRO: Angelina Jolie participa do photocall 'Eternos' em 25 de outubro de 2021 em Roma, Itália. (Foto de Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Além dos desafios estéticos, Serini compartiu momentos pessoais e inesquecíveis com a atriz. Ele lembrou com humor uma anedota em que, acidentalmente, queimou a alça de uma das bolsas de Jolie, que reagiu com calma e compreensão. Além do seu profissionalismo, Massimo destaca a calor humano e generosidade da atriz, que sempre o faz sentir parte de sua equipe.

Um dos momentos mais significativos para Massimo foi acompanhar Angelina em um projeto humanitário em Akumal, México, onde a atriz apoiava a capacitação de mulheres em apicultura sustentável. Para ele, foi uma experiência transformadora que lhe permitiu ver o impacto positivo do trabalho humanitário de Jolie.