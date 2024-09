A dança de JLo na rua com a qual ela prova sua felicidade após o divórcio com Ben Affleck

Jennifer Lopez tem levado muito a sério aproveitar sua solteirice após pedir o divórcio de Ben Affleck, dois anos após se casarem e depois de aparecer nas redes sociais com uma camiseta com a palavra ‘florescendo’, ela tem honrado esta frase com suas constantes saídas e passeios com amigos e familiares para superar o fracasso amoroso.

A diva do Bronx sabe como superar crises amorosas, por isso evitou a todo custo dar detalhes do que realmente a levou a colocar um ponto final em seu relacionamento tão comentado com o ator. Nas redes sociais, apareceu um vídeo no qual a cantora se mostrou mais liberta do que nunca, e muitos afirmam que ela está começando a viver feliz depois dos gestos de desprezo que Affleck chegou a ter quando saíam juntos.

O vídeo da JLo dançando em um shopping

Jennifer Lopez provou que nada nem ninguém tira sua felicidade na vida e, após uma visita em família no shopping Westfield Century City em Los Angeles, foi flagrada dançando e não, não era nenhum vídeo musical como ela costuma fazer.

As imagens captadas pelo meio Page Six mostram a famosa dançando nas escadas rolantes com as mãos para cima enquanto sua filha Emma grava o momento peculiar de sua mãe com seu telefone, entre risadas e com uma sacola de compras Sephora.

Para a ocasião, Lopez estava vestindo uma saia jeans longa e uma regata branca com lantejoulas, e complementou o visual com acessórios como brincos dourados, óculos de sol grandes e uma bolsa tiracolo da Dior.

"Ele estava drenando-a, parece muito mais feliz", "Ela está sorrindo de novo", "Ela ligou para todos os paparazzi antes de ir ao shopping... como sempre", "Agora parece feliz", foram alguns comentários nas redes sociais.

Esta versão da famosa mostra um contraste do que foi visto do pouco ânimo que ela vinha demonstrando nos últimos meses ao ser fotografada ao lado de seu marido, após supostamente ter se tornado quase uma mãe diante das preocupações sobre sua vida e comportamento.

“A forma como ela se preocupava com ele era quase infantil. Os amigos constantemente lhe lembravam que ela não é responsável por seus sentimentos. Ele é muito temperamental e sombrio às vezes. Jennifer aprecia a vida de outra maneira. Ela é muito grata por tudo”, disse uma fonte ao meio de comunicação.