Vídeo da prima de Ben Affleck no meio de seu divórcio de JLo que indigna nas redes sociais

Uma Jennifer está causando polêmica nas redes e não se trata de Jennifer Lopez, mas sim de uma prima de Ben Affleck, que tem o mesmo nome da cantora.

Jennifer Affleck é a esposa de Zac Affleck, que é primo em primeiro grau do famoso ator, e é muito ativa nas redes sociais, onde possui mais de um milhão de seguidores.

A jovem, que também participa do reality show do Hulu, ‘Secret Lives of Mormon Wives’, surpreendeu nas redes sociais com seu vídeo mais recente no TikTok, onde se autodenomina a nova ‘Jenny from the block’.

Jennifer Affleck publicou um vídeo em que aparece no salão de beleza e mostra seu novo visual com cabelos longos e loiros, cantando a música de Jennifer Lopez, Jenny From the Block.

Além disso, a jovem escreveu na descrição do vídeo que é a "nova Jenny from the block", ou "a nova Jenny da quadra", bem no meio do divórcio de Ben Affleck e da famosa cantora.

Isso gerou polêmica nas redes sociais, onde milhares de pessoas estão indignadas com esse gesto da jovem e dizem que acham muito estranho, enquanto outros consideram completamente inapropriado, devido à separação e divórcio tão polêmicos e dolorosos que o casal está enfrentando.

Algumas das reações nas redes foram: “Publicar a música de Jennifer Lopez como prima de Ben Affleck no meio do divórcio dele é diabólico”, “Que vergonha”, “Isso é muito estranho, acho que ela está interessada no Ben e não no primo”, “Que cringe”, “Ela nunca será JLo e, garota, adeus”, “Ela quer chamar a atenção e fez isso da pior maneira”, “Haha, o fato de você ser Jennifer Affleck não te torna JLo”, e “Que incrivelmente de mau gosto e imaturo usar sua música quando estão no meio de um divórcio”.

Além disso, outros consideram que isso foi uma zombaria à cantora e atriz e seus fãs estão muito chateados e pediram que ela pare de se autodenominar assim, já que a única ‘Jenny do bairro’ é Jennifer Lopez.

A jovem não respondeu à polêmica que causou nas redes sociais, nem apagou o vídeo, pelo contrário, continuou compartilhando vídeos dançando, que é o que mais faz e compartilha em suas redes.