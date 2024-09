Resumo de novela: O que ainda ninguém contou sobre ‘Mania de Você’

As protagonistas da novela ‘Mania de Você’, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), são mais parecidas do que se pensa. Elas nasceram no mesmo dia e querem ter sucesso na mesma profissão, a gastronomia, mas vivem mundos completamente diferentes, que vão se entrelaçar ao longo dos capítulos da trama escrita pelo autor João Emanuel Carneiro, que não esconde que a conexão entre elas é imediata, forte e genuína.

Mas, as reviravoltas inesperadas desta trama transformam a vida de ambas em momentos conflituosos que, segundo o escritor, fazem o público perguntar se elas são amigas ou inimigas: “Isso conduz a história delas e dos personagens que se relacionam com elas”, disse João, ao destacar que tais encontros viram uma certa obsessão.

Romances tortos também fazem parte da dualidade de ‘Mania de Você’

Essa novela de João Emanuel também traz conflitos amorosos entre Viola e Luma, que namoram, respectivamente, Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes). Esse quarteto, até o último capítulo da trama, promete levar uma saga de encontros, desencontros, segredos e traições.

A personagem de Agatha Moreira também fica perdida com a mudança da amiga Viola e do namorado Mavi para Ilha do Corvo e será por paixão que as protagonistas mostram o seu caráter duvidoso, mas sempre com uma leveza que pode confundir ainda mais o público que acompanha as novelas da TV Globo.

Dando um spoiler, o autor de ‘Mania de Você’ confirma que a história é feita em torno desses quatro personagens principais, sendo dois heróis clássicos (Rudá e Viola) e dois anti-heróis nada clássicos e apaixonantes (Mavi e Luma). Mas, ele não garante que você não pode se surpreender com todos ao longo dos capítulos: “Vai ser uma torcida muito dividida entre eles”.

A novela 'Mania de Você' estreia nesta segunda-feira, 9 de setembro, substituindo o remake de 'Renascer', na TV Globo