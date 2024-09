O príncipe William irá? O que se sabe sobre a celebração do aniversário do príncipe Harry

O príncipe Harry em breve completará mais uma volta ao sol e já tem vários preparativos em sua agenda para a data. Em 15 de setembro, o filho mais novo do rei Charles III completará a importante marca de 40 anos e já começaram os rumores sobre a celebração que está sendo preparada.

O duque de Sussex, que nos últimos anos tem demonstrado um grande compromisso com causas sociais e ambientais, terá alguns eventos de grande relevância no âmbito da celebração de um novo ano de vida.

Quais são os preparativos para o aniversário do príncipe Harry?

Este ano, pouco depois de comemorar seu aniversário, Harry tem programada uma viagem a Nova York, onde participará de eventos importantes durante a Assembleia Geral das Nações Unidas e a Semana do Clima.

Entre as organizações com as quais ele colaborará estão algumas com um significado pessoal profundo para ele, como a African Parks, que gerencia áreas protegidas na África, e a The HALO Trust, uma ONG dedicada à remoção de minas terrestres e que foi apoiada por sua mãe, a princesa Diana.

Além disso, durante sua estadia em Nova York, Harry também estará associado ao The Diana Award, uma fundação criada em homenagem à sua mãe, que busca capacitar jovens líderes e promover a mudança social. Com esses eventos, Harry mostra que ainda se sente comprometido com as responsabilidades tradicionais que a família real britânica tem com a população e que também fazem parte do legado de Diana e das causas que ela apoiava.

No meio da agenda ocupada, a mídia começou a especular se o príncipe William irá se encontrar com seu irmão para a importante data, já que o herdeiro do trono britânico também estará em Nova York.

No entanto, tudo indica que eles não coincidirão em nenhum evento. William estará presente no Earthshot Prize Innovation Summit, que acontecerá em 24 de setembro. Este prêmio, uma das iniciativas mais importantes do príncipe de Gales, visa premiar soluções inovadoras para as mudanças climáticas.