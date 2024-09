O estilo da noiva de Brad Pitt no Festival de Cinema de Veneza

A namorada do ator deslumbrou com um lindo vestido branco em Veneza

Há alguns dias, Angelina Jolie passou pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, deslumbrando com um vestido espetacular.

A famosa estrela de Hollywood brilhou com um vestido longo e justo bege, com detalhe drapeado e um casaco de pele sintética.

Além disso, ela usava saltos plataforma e estava linda com o cabelo solto e liso, exibindo um loiro bonito e lábios vermelhos impactantes, como costuma fazer.

No entanto, muitos criticaram suas mãos e braços, e afirmaram que pareciam estranhos, pois suas veias estavam visíveis e até geraram preocupação.

O visual da namorada de Brad Pitt no Festival de Cinema de Veneza

Embora Angelina Jolie tenha parecido uma deusa, ela recebeu algumas críticas por esse detalhe, mas a namorada de Brad Pitt, Inés de Ramón, que posou com ele pela primeira vez em um tapete vermelho, recebeu elogios.

A famosa empresária brilhou usando um vestido branco drapeado, com decote assimétrico halter que realçava perfeitamente seu corpão.

Além disso, ela usou o cabelo solto, com algumas ondas e uma maquiagem simples que agradou nas redes sociais e pela qual foi elogiada, dizem que ela ofuscou Angelina Jolie.

"Uau, a noiva do Brad parece linda", "Acho que ofuscou a Angelina Jolie, pelo menos não tem aquelas mãos estranhas", "Angelina parecia uma múmia, ela parece muito bonita e natural", "Que linda Inês", "Adoro o estilo da noiva do Brad, é simples e bonito", "Uau, a noiva do Brad tem um corpão", "Adorei o vestido dela, que linda", foram algumas das reações nas redes.

Além disso, alguns afirmaram que o vestido dela se parecia muito com um branco que Angelina usou no Oscar de 2004, pois também era branco e com decote halter, o que também gerou polêmica nas redes sociais.

O certo é que cada uma brilhou com belos vestidos e cada uma tem seus estilos elegantes, ou simples, mas muito chiques.