Netflix: o aterrorizante filme baseado em uma história real que não vai deixar você dormir à noite

Na Netflix, há uma grande variedade de opções para assistir, entre séries, documentários e filmes disponíveis na plataforma, que são uma ótima opção para desfrutar à noite ou nos fins de semana sem precisar sair de casa.

E uma dessas opções é um filme de terror que dizem ser o mais aterrorizante que existe no serviço de streaming.

O filme assustador que você pode assistir na Netflix

Trata-se de ‘Marcas da Maldição’, um filme feito em 2020 em Taiwan que se tornou um sucesso mundial, devido à sua trama assustadora.

"Há seis anos, Li Ronan quebrou um tabu religioso e foi amaldiçoada. Agora, ela deve proteger sua filha das consequências de suas ações".

Marcas da Maldição

A plataforma descreve o filme dirigido por Kevin Ko, que no momento de seu lançamento na Netflix, foi um verdadeiro sucesso, ficando entre os mais assistidos por várias semanas.

Além disso, tornou-se um sucesso viral, especialmente graças a um misterioso canto que aparece no filme. Mas não diremos mais nada.

No elenco, destacam-se nomes como Hsuan-yen Tsai, Sin-Ting Huang, Ying-Hsuan Kao, Sean Lin, Ching-Yu Wen, Chia-Yi Chu e Yu-Jing Hong.

A crítica elogiou o filme. Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, afirmou que "é bom. Muito bom! Arrepiante, assustador, sangrento e sinceramente aterrorizante".

Por sua vez, Johnny Loftus do Decider apontou que “‘Marcas da Maldição’ mostra que ainda há algo interessante no terror de metragem encontrada, e compensa a maior parte de sua narrativa arrastada com um ritualismo antigo premonitório e alguns sustos chocantes”.

Desta forma, se gosta de filmes de terror, ou se quer ser corajoso e assistir a um filme que dizem ser o mais assustador da plataforma, ‘Marcas da Maldição’ é uma excelente alternativa para desfrutar na Netflix.