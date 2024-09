Este filme de terror na Netflix acabou de chegar e já está entre os mais assistidos da semana

Nas últimas semanas, a Netflix viu como os filmes de terror tomaram conta de sua lista semanal do Top 10, consolidando o gosto do público por histórias assustadoras. Esse sucesso não apenas foi impulsionado pela fascinação pelas séries documentais de true crime, mas também pelo renovado interesse no gênero do horror. As histórias de assassinos em série e crimes reais geraram uma febre pelo macabro, e agora os filmes de terror estão ocupando esse espaço, oferecendo emoções fortes que prendem os espectadores.

Desde as clássicas casas assombradas até os thrillers psicológicos, este gênero encontrou na Netflix uma plataforma perfeita para atrair um público massivo. Sua capacidade de gerar tensão, medo e curiosidade continua sendo fundamental para o seu sucesso. Sem dúvida, a sensação de perigo que este gênero oferece, combinada com a possibilidade de assisti-los confortavelmente em casa, os tornou uma opção ideal para os fãs de suspense.

Um dos filmes que se destacou recentemente é ‘A Libertação’, pelo qual a plataforma apostou, causando alvoroço entre os usuários e subindo rapidamente nas listas dos mais vistos.

Uma história de terror baseada em fatos reais

A Libertação Um filme de terror que te provocará pesadelos (Netflix)

‘A Libertação’ é um filme que surpreende não apenas pela sua trama, mas também pelo seu criador. Dirigido por Lee Daniels, conhecido por seus dramas como ‘Preciosa’ e ‘O Mordomo’, esta incursão no gênero de terror foi inesperada para muitos de seus seguidores. No entanto, longe de ser apenas um filme de horror sobrenatural, este filme combina elementos de uma história familiar profundamente humana com a presença aterrorizante do paranormal.

Baseado no famoso caso real da ‘Casa Demoníaca’ em Gary, Indiana, o filme segue a história de Ebony (interpretada por Andra Day), uma mãe solteira que, junto com seus três filhos e sua mãe doente (interpretada por Glenn Close), se muda para uma nova casa que parece estar assombrada por forças demoníacas. À medida que a família é cada vez mais atormentada por essas entidades, Ebony também enfrenta uma assistente social (Mo’Nique) que está cada vez mais preocupada com o bem-estar das crianças.

O filme é inspirado na vida de Latoya Ammons, que afirmou ter vivido uma experiência semelhante em que ela e seus filhos foram vítimas de possessão demoníaca. Daniels, que coescreveu o filme com David Coggeshall e Elijah Bynum, descreveu ‘A Libertação’ como um filme que vai além do medo superficial. Em uma entrevista com a Variety, ele explicou que, embora haja elementos sobrenaturais, a verdadeira essência do filme reside na dor, na fé e na luta de uma família quebrada tentando encontrar um caminho para a reconciliação.

Por sua vez, Andra Day disse à Netflix: “Esta é uma história com uma mensagem de justiça social, que aborda o trauma familiar, o PTSD (Transtorno de estresse pós-traumático) e a ciclicidade da quebra”.

O sucesso de ‘A Libertação’ na Netflix

O filme tem ressoado fortemente com o público da Netflix, posicionando-se como um dos filmes mais assistidos na plataforma. Sua combinação de horror sobrenatural e drama familiar, somada à impressionante atuação de um elenco que inclui figuras como Andra Day e Glenn Close, tem chamado a atenção dos espectadores e rapidamente a impulsionou para o Top 10 da Netflix.

O sucesso de ‘A Libertação’ é um reflexo do crescente apetite pelo terror entre os usuários da plataforma. Os filmes deste gênero não só oferecem sustos, mas também uma forma de explorar temas mais profundos através da metáfora do medo.