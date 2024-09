Agenda cultural: Que tal curtir esse show dos Titãs em São Paulo?

As músicas que ficaram fora da última turnê dos Titãs, ‘Encontro’, podem ser ouvidas no show ‘Microfonado’, que tem sua apresentação confirmada, na cidade de São Paulo, no dia 28 de setembro, no Espaço Unimed ( Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda), às 22h. Porém, os portões abrem a partir das 20h e os ingressos podem ser comprados pelo site oficial, segundo um comunicado enviado à imprensa.

Tony Bellotto chegou a afirmar que o sucesso da última turnê deixou um gostinho de quero mais e também expôs a necessidade de reencontrar os fãs de uma forma diferente e, por isso, que o grupo optou por apresentações menores, em teatros.

“Os shows elétricos nas grandes arenas são sempre muito bons, mas esse show concebido para teatros é muito especial pela proximidade e cumplicidade com o público”, detalhou Branco Mello, que enfrentou uma cirurgia recentemente e precisou se afastar dos palcos.

O show reúne canções que fizeram sucesso durante os anos, mas em uma releitura intimista e também músicas recentes do álbum ‘Olho Furta-cor’. Segundo Sérgio Britto, os Titãs estarão acompanhados de violões, piano acústico e guitarras semi-acústicas, o que vai dar “mais cor e diversidade ao espetáculo”.

Qual será o repertório do show ‘Titãs Microfonado’ em São Paulo

No palco da Barra Funda, o grupo leva grandes sucessos e novas canções ao público, como ‘Sonífera Ilha’, ‘Epitáfio’ e ‘Flores’. Os hits que ficaram de fora da turnê ‘Encontro’, como ‘Enquanto Houver Sol’ e ‘Isso’ também estão previstos no setlist.

Os Titãs apresentam ainda aos seus fãs algumas canções de seu mais recente trabalho, ‘Olho Furta-cor’, como ‘Apocalipse Só’ e ‘Raul’, além de muitas outras pérolas do vasto repertório titânico.

Serviço ‘Titãs Microfonado’

Onde: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo)

Data e horário: 28 de setembro (sábado), às 22h

Classificação etária: 12 anos