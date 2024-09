A humilhação que o príncipe William tentou impor a Meghan Markle no dia do seu casamento

São muitos os problemas familiares que a realeza britânica tentou esconder ao longo dos anos, mas vários deles acabaram sendo divulgados, causando grande surpresa entre seus seguidores. A inimizade entre o príncipe William e seu irmão Harry, tem sido um dos escândalos mais fortes com os quais tiveram que lidar nos últimos anos, e continuam surgindo detalhes sobre os confrontos que tiveram.

As tensões entre os filhos de Lady Di foram marcadas desde a adolescência deles devido ao favoritismo que teria existido em relação a William por ser o herdeiro da coroa e à negligência em relação a Harry por ser o ‘substituto’, como teria sido catalogado pelo Rei Charles III, conforme o príncipe afirmou.

No entanto, a situação teria piorado com a chegada de Meghan Markle à família real devido à pouca amizade que ela conseguiu estabelecer com Kate Middleton e às diferentes discussões que enfrentaram, levando à separação dos irmãos.

Meghan Markle teria sido humilhada por William no dia do seu casamento

O príncipe Harry e Meghan Markle se encarregaram de trazer à tona as brigas que tiveram com William e Kate Middleton, como a que protagonizaram no dia do casamento dos ex-duques, devido às diferenças que tinham sobre o vestido que a princesa Charlotte usaria.

Segundo Markle, o tratamento desdenhoso de Middleton a levou às lágrimas, embora no livro 'Catherine, The Princess of Wales: The Biography' de Robert Jobson, o escritor afirme que teria sido Meghan quem fez Kate chorar.

Mas esse não foi o único desentendimento, já que William nunca viu com bons olhos seu irmão subir ao altar com a ex-atriz, desvalorizando assim seu compromisso, a ponto de recorrer à avó, a rainha Elizabeth II, para que não permitisse que Meghan usasse as joias de sua mãe no altar, preocupado que o casamento de seu irmão pudesse não ser suficientemente sólido para merecer essa honra simbólica.

Ao contrário do pedido do futuro rei da Inglaterra, sua esposa exibiu no dia de seu grande casamento vários acessórios de sua falecida sogra, o que levou suas intenções a serem consideradas uma humilhação para Meghan Markle, que acusou membros da família de submetê-la a comentários racistas.

Apesar do seu pedido, Markle conseguiu usar vários acessórios de Diana Spenser como o seu anel de água-marinha, uma pulseira Cartier e um anel Asprey.