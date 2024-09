Sobre o que será e quando será lançado o novo filme do ‘Minecraft’?

O filme ‘Minecraft’ é um dos lançamentos mais esperados do próximo ano e, para tornar a espera mais agradável, o primeiro trailer já foi lançado, gerando diversas reações entre os fãs do jogo de vídeo.

ANÚNCIO

Grandes surpresas estão previstas para o público, que há anos tem seguido este videogame e tudo o que o rodeia.

O primeiro trailer do filme 'Minecraft'

Através das redes sociais, foi publicado o primeiro teaser do que será este filme, que será protagonizado por Jack Black e Jason Momoa.

Além disso, veremos atrizes que se destacaram na indústria cinematográfica como Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Eugene Hansen e Jennifer Coolidge.

O filme, produzido pela Legendary Pictures, Mojang e Vertigo Entertainment, será lançado na América do Norte em 4 de abril de 2025, enquanto no resto do mundo estará disponível a partir de 2 de abril do mesmo ano.

A Warner Bros. Pictures será responsável pela distribuição do filme do Minecraft, e tem mostrado sua qualidade no campo dos filmes infantis.

A trama do filme

Jason Momoa irá interpretar Garret, conhecido como ‘o lixeiro’; o jovem Sebastian Eugene Hansen interpretará Henry, enquanto Emma Myers será Natalie e a indicada ao Oscar Danielle Brooks interpretará Dawn. Os quatro enfrentarão os desafios cotidianos de suas vidas até descobrirem um misterioso portal para o Overworld.

Neste mundo, terão que mostrar sua capacidade de dominar o universo do Minecraft e protegê-lo de criaturas malignas como Piglins e Zombies, personagens emblemáticos do videogame. Em sua missão, se juntarão a Steve, interpretado por Jack Black, um artesão que se unirá a eles em sua aventura. Juntos, terão que testar sua coragem e habilidades únicas, com o objetivo de mostrar sua autenticidade e criatividade para poderem retornar ao mundo real.