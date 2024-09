Michael Keaton, ator de ‘Beetlejuice’, anunciou que mudará seu nome para Michael Douglas

O renomado ator Michael Keaton, conhecido por seus icônicos papéis em ‘Beetlejuice’ e ‘Batman’, revelou que irá mudar seu nome artístico para incluir seu sobrenome real. A partir de seus próximos projetos, o ator deseja ser conhecido como Michael Keaton Douglas, fundindo seu nome artístico com seu sobrenome de nascimento.

Keaton, nascido como Michael John Douglas na Pensilvânia em 1951, foi obrigado a adotar um nome artístico ao começar sua carreira na década de setenta. Na época, o Sindicato dos Atores de Cinema proibiu o uso de seu nome real, pois outro ator famoso, Michael Douglas, já havia estabelecido sua carreira.

Michael Keaton quer adicionar Douglas, seu sobrenome real, ao seu nome artístico

Os problemas continuaram para Keaton, já que seu nome também estava associado ao apresentador de televisão Mike Douglas. Assim, em uma busca rápida, ele escolheu o sobrenome ‘Keaton’, embora o próprio ator admita que não se lembra completamente de como chegou a essa escolha. Ao longo de sua carreira, o nome de Michael Keaton se tornou sinônimo de versatilidade e sucesso na indústria do cinema.

Desde a sua interpretação de Beetlejuice no filme homônimo de 1988 até o seu recente retorno ao universo de Tim Burton, Keaton tem mostrado sua capacidade de se adaptar a diferentes gêneros e personagens. No entanto, o ator expressou o desejo de recuperar o seu sobrenome de nascimento, como uma forma de honrar as suas raízes familiares.

Em seu trabalho mais recente como diretor, ‘Knox Goes Away’, Keaton tentou usar pela primeira vez seu novo nome composto, Michael Keaton Douglas, mas, devido ao estresse da produção, não foi possível implementá-lo a tempo nos créditos. No entanto, o ator confirmou que em futuros projetos garantirá que seu nome apareça dessa forma.

Sobrenomes, um tema polêmico em Hollywood

Keaton não é o único ator que teve que modificar seu nome por questões da indústria. Outros, como Martin Sheen (nascido Ramón Estévez) e Emma Stone (Emily Stone), também enfrentaram situações semelhantes.

No caso de Keaton, essa mudança é uma tentativa de reconectar com suas origens e com o nome que sempre sentiu como seu. À medida que Michael Keaton Douglas avança em sua carreira, seus seguidores poderão ver como esse novo nome reflete tanto seu legado em Hollywood como seu verdadeiro eu.