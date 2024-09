Dica de Rodrigo Carelli coloca ex-bombeiro da Eliana em ‘A Fazenda 16’

A lista de participantes da 16ª edição do reality ‘A Fazenda’ ainda não foi confirmada, mas o diretor do Núcleo de Reality da Record, Rodrigo Carelli, tem dado dicas sobre os futuros fazendeiros. Nesta semana, ele fez uma postagem na Bluesky, rede social similar ao antigo Twitter, que gerou um novo burburinho sobre o ex-bombeiro da Eliana:“Mais uma dica da Fazenda 16! Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais, até tretas com atores famosos”.

Os fãs do reality prontamente apontaram Yuri Bonotto como o suposto participante citado pelo diretor. Ele ganhou fama principalmente por sua atuação no extinto programa da Eliana, no SBT, onde ele interpretava um bombeiro, o que lhe rendeu o apelido de “Bombeiro da Eliana”.

A associação dos internautas com o nome de Yuri se deve pelo fato dele produzir conteúdo adulto para Privacy e OnlyFans, onde ele justamente já chegou a vender objetos pessoais, como uma escova de dentes, e por se envolver em polêmicas com João Guilherme e Junno Andrade, marido da Xuxa.

Ex-bombeiro da Eliana fatura R$ 2 mil com escova de dente usada

Yuri Bonotto, ex-bombeiro do Programa Eliana, faturou R$ 2 mil ao vender uma escova de dente usada para um seguidor de seu perfil de conteúdo adulto. Em entrevista à Contigo!, o influenciador, que acumula quase 800 mil seguidores nas redes sociais, revelou que um de seus fãs comprou uma escova de dente usada sua.

“Já tive vários pedidos, o último que tive foi de um gringo que estava no Brasil e comprou uma escova de dente minha usada por 400 dólares”, disse o modelo. Apesar de ter aceitado a oferta, Yuri contou que não aceita propostas para encontros sensuais: “[Não aceitaria] Pedido sexual, algo presencial eu não aceito! Não faço programa, meu negócio é fazer em casa sozinho”.

Com o fim do programa da Eliana no SBT, o influenciador afirmou que seguirá focado em produzir seus conteúdos 18+: “Sempre tive uma entrega boa de duas a três vezes na semana nos conteúdos adultos, eu vou seguir produzindo sempre”, contou ele.