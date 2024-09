Agenda cultural: Isabelle Drummond vive personagem infantil no teatro

A atriz Isabelle Drummond encara o desafio de viver Tina, personagem da Turma da Mônica, em uma peça teatral inédita que estreia no dia 4 de outubro, no Teatro das Artes, em São Paulo. Mas você precisa se preparar, já que o espetáculo ‘Tina - Respeito’ fala sobre questões atuais de gênero e assédio à mulher.

Segundo o texto divulgado à imprensa, a produção teatral, que fica em cartaz até o dia 3 de novembro, tem o intuito de despertar a conscientização para a importância do exercício pleno e abrangente do respeito como fio condutor de todas as relações.

Para Mauro Sousa, diretor da Mauricio de Sousa Produções, Tina é uma jovem recém-formada, entusiasmada com seu primeiro emprego, e que está entendendo os prazeres e as complexidades de seu relacionamento com amigos, familiares e colegas de trabalho enquanto lida com os desafios de se realizar profissionalmente.

“O machismo, presente em toda a sociedade, assim como a luta por respeito e o dilema entre carreira e vida social são alguns dos muitos outros temas que tornam a peça bastante interessante e pertinente para os dias de hoje”, disse o empresário.

Onde e como comprar o ingresso para assistir a peça ‘Tina - Repeito’ em São Paulo

Estão previstas 26 apresentações da peça, que entra em cartaz no dia 04 de outubro, no Teatro das Artes, localizado no Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970), em São Paulo.

As sessões acontecem toda sexta-feira, às 20h, e sábado e domingo, às 17h e às 20h. Os ingressos estão disponíveis para venda por meio do site oficial e na bilheteria física do Teatro das Artes.

Isabelle Drummond já interpretou a personagem de Maurício de Souza nos cinemas

Antes de subir aos palcos teatrais, Isabelle interpretou a icônica jornalista dos quadrinhos feitos por Mauricio de Sousa em ‘Turma da Mônica – Lições’, no segundo filme da franquia.

Mas, desta vez, ela enfatiza trazer um ponto de vista diferente para o público: “Esse projeto prepara a nova geração para os tempos que vivemos. É uma discussão muito atual, ainda muito necessária. Estou feliz em levar a Tina e essa pauta importante agora para os palcos”, disse a atriz, emocionada em estar em mais um projeto de Mauricio de Sousa.