Rival de Deolane em ‘A Fazenda 14’, Babi Borges mandou uma indireta?

“Desejo sempre o bem”, foi isso que a atriz Bárbara Borges comentou ao celebrar os dois anos que foi confirmada como uma das participantes do reality show ‘A Fazenda 14′. Mas, a mensagem foi vista por muitos anônimos como uma indireta para a influenciadora Deolane Bezerra, que foi sua rival no programa da Record e acabou sendo presa no Recife na quarta-feira, 4 de setembro.

Sem citar o nome da advogada, em sua declaração nas redes sociais, Babi lembrou que o confinamento foi um dos maiores desafios de sua vida, afinal, ela ficou exposta aos comentários do público, sem poder se defender. Mas, destacou que saiu campeã da temporada, onde teve que lidar com momentos complexos ao lado de Deolane.

“Acordei com uma sensação tão boa, sensação de paz, uma sensação de firmeza, firmeza das minhas atitudes, das minhas ações, de quem eu sou. Completou dois anos de um dos maiores desafios da minha vida, que foi a grande exposição da minha vida, mas que ao mesmo tempo eu pude me mostrar para o meu público, para as pessoas, quem eu sou, meus valores”, disse Bárbara.

Em seguida, a atriz mostrou o chapéu usado no reality da Record, que volta ao ar no dia 16 de setembro e disse que está com “sensação de alma lavada” e que deseja sempre o bem: “O bem que tá aqui no meu coração, o bem para todos”.

Entenda como a fala de Babi virou uma indireta para Deolane

No mesmo dia em que Bárbara Borges celebrou a entrada em ‘A Fazenda 14′, Deolane Bezerra foi presa como parte da “Operação Integration” que teve o início de suas investigações em abril de 2023. Além dela, outras 18 pessoas tiveram mandados de prisão emitidos em seus nomes. A mãe da advogada, Solange Bezerra, também foi presa na operação, mas se sentiu mal e foi levada de ambulância para o hospital.

Além da ordem de prisão, os alvos da operação também tiveram seus bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, retidos. Um valor aproximado de R$2,1 bilhões foi bloqueado em ativos financeiros dos investigados, que também precisaram entregar seus passaportes e tiveram a suspensão do porte de arma de fogo e o cancelamento do registro de arma de fogo.

Após a prisão preventiva de Deolane, Giliard Santos, filho mais velho da influenciadora, publicou em seu perfil no Instagram a seguinte frase motivacional: “Seja paciente, às vezes é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor”.