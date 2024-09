Presa no Recife: Deolane Bezerra não divide cela com outras detentas

Presa no Recife, Deolane Bezerra precisou entregar o passaporte

Presa preventivamente no Recife, desde a manhã de quarta-feira, 4 de setembro, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra não compartilha cela com outras detentas da Colônia Penal Feminina do Recife, segundo nota divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE).

Ao comunicar que a famosa chegou à penitenciária, a entidade pública divulgou que, por motivos de segurança, ela está em uma cela reservada. Tal medida, de acordo com a secretaria de segurança, foi tomada para “resguardar a integridade física” e para preservar a imagem da ex-participante do reality ‘A Fazenda’ (Record), o documento diz que “mais detalhes sobre a prisão não podem ser repassados”.

Confira o documento completo!

“A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE) informa que Deolane Bezerra chegou, na tarde desta quarta-feira (04/09), à Colônia Penal Feminina do Recife, na Região Metropolitana do Recife. Por se tratar de um caso de repercussão, a unidade prisional tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física da pessoa privada de liberdade, mantendo-a em cela reservada. Por questão de segurança, mais detalhes sobre a prisão não podem ser repassados”.

Foram apreendidos carros de luxo e joias

Alvo da “Operação Integration”, Deolane já teve um pedido de habeas corpus negado pela Justiça e alguns bens, como joias e carros, apreendidos pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã da última quarta-feira, 4 de setembro, segundo destacou o jornal O Globo.

A Justiça também determinou que a influenciadora entregasse o seu passaporte e suspendeu o porte de arma de fogo. Durante a operação policial mais de R$ 2,1 bilhões foram bloqueados, como uma medida provisória.

Vale destacar que o mesmo aconteceu em 2022, quando a famosa viu um carro de luxo da marca Porsche e algumas joias serem levadas pela polícia do 27º Distrito Policial de São Paulo, no Campo Belo, que investigavam o envolvimento da famosa na divulgação de jogos on-line.

Na época, a equipe de Deolane emitiu uma nota informando que os contratantes “passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produtor/serviço a ser divulgado pela influenciadora”.