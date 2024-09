O que são veias dilatadas? A condição de Angelina Jolie nos braços e mãos que tem preocupado

ROMA, ITÁLIA - 25 DE OUTUBRO: Angelina Jolie participa do photocall de 'Eternals' em 25 de outubro de 2021 em Roma, Itália. (Foto de Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Angelina Jolie continua mantendo um lugar importante em Hollywood sendo uma das atrizes mais bonitas e aclamadas ao longo dos anos, por isso cada uma de suas aparições é motivo de conversa. Isso aconteceu após sua chegada ao Festival de Cinema de Veneza, onde ela chamou a atenção por sua presença imponente, mas também causou preocupação.

A atriz de 49 anos tem tentado passar despercebida nos últimos anos, por isso teve poucos projetos na tela, pois preferiu dedicar tempo de qualidade aos seus seis filhos, mas desta vez viajou para a cidade italiana para apresentar seu mais recente projeto, ‘Maria’.

Embora a atriz continue parecendo espetacular e ainda seja a crush de muitos, em várias ocasiões tem sido alvo de críticas por parecer ‘muito magra’ e recentemente pela aparência de suas mãos e braços.

Angelina Jolie e a razão pela qual suas veias parecem saltadas

Depois de várias imagens de Angelina Jolie aparecerem chegando no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, onde encantou com um longo vestido marrom claro acompanhado de uma estola de pele e um broche dourado, suas extremidades causaram preocupação devido às veias bastante visíveis em seus braços e mãos, que pareciam inchadas, o que alertou os fãs da atriz.

No meio da onda de questionamentos sobre sua aparência, o site do San Francisco Vein Center menciona que não se trata de uma condição grave, pois há muitas razões pelas quais as veias podem ficar expostas, como a idade, genética, excesso de exercício ou mesmo a gordura corporal.

Apenas um especialista poderia determinar se é uma doença, mas em muitos casos há pessoas que recorrem a tratamentos ou cirurgias por questões estéticas.

No meio da onda de questionamentos, os fãs da famosa saíram em sua defesa destacando sua beleza e pediram o fim dos comentários negativos, pois as celebridades também têm o direito de envelhecer.

““Ela parece preciosa”, “As pessoas pensam que as pessoas não envelhecem”, “Desde quando envelhecer se torna um crime??? é normal que todos nós passemos por isso, com os braços, as mãos, ninguém vai ser jovem para sempre”, “Eu acho que ela está linda”, foram alguns comentários.”