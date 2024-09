Marlon Humphrey, jogador do Baltimore Ravens, lançou um desafio direto a Travis Kelce, a estrela do Kansas City Chiefs, insinuando que o sucesso do podcast ‘New Heights’ dos irmãos Kelce está mais relacionado à fama de Taylor Swift do que ao conteúdo do programa em si. Em um episódio recente de seu próprio podcast, ‘Punch Line’, Humphrey expressou que enfrentar Kelce no próximo jogo da NFL é pessoal, sugerindo que o tight end tentou “dominar tudo” graças ao seu relacionamento com a famosa cantora.

Humphrey, 28 anos, também comentou sobre o acordo multimilionário que os irmãos Kelce assinaram com a Wondery da Amazon, que lhes garante direitos exclusivos de publicidade e distribuição para o seu programa de comentários esportivos.

O jogador rival acusa que Travis Kelce assinou um contrato de US$ 100 milhões graças a Taylor Swift

Segundo o jogador dos Ravens, o contrato de US$ 100 milhões obtido pelo Kelce não teria sido possível sem a influência da Swift, sugerindo que a popularidade de ‘New Heights’ depende em grande parte do romance de Travis com a estrela pop. “Não é justo, não importa com quem ele esteja namorando”, afirmou Humphrey.

O próximo jogo entre os Ravens e os Chiefs é visto por Humphrey como um duelo não apenas no campo de jogo, mas também no mundo dos podcasts. Ao lado de seu co-host, Jack Settleman, eles brincaram sobre como esse confronto é um ‘podcast vs. podcast’ e sobre a possibilidade de seu próprio programa receber um tratamento semelhante ao de Kelce se conseguirem derrotar os Chiefs no jogo. Humphrey brincou que Travis Kelce teria que “pagar pelo que fez no espaço dos podcasts”, sugerindo que seu sucesso é injustificado.

Apesar de seu tom crítico, Humphrey admitiu que Travis é “realmente um cara legal”, embora não tenha parado de fazer piadas sobre seu relacionamento com Swift e como isso influenciou o sucesso do podcast. Os dois co-apresentadores até imaginaram que a Amazon poderia ter incluído uma aparição de Swift em um episódio de ‘New Heights’ como parte do acordo. Por sua vez, os irmãos Kelce reconheceram que o relacionamento de Travis com Swift gerou um aumento na popularidade de seu podcast, atraindo novos fãs de futebol americano, especialmente mulheres jovens e famílias que agora compartilham um interesse no esporte.

No entanto, Humphrey, cujo podcast estreou pouco antes do relacionamento entre Kelce e Swift se tornar público, parece determinado a se destacar tanto no campo quanto no mundo dos podcasts. Seu próximo confronto com Kelce será uma oportunidade para ver se ele pode colocar suas palavras em prática e superar seu rival em ambos os aspectos.