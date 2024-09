Joaquin Phoenix revela como teve que se adequar novamente para entrar na pele do Coringa

Cinco anos após o retumbante sucesso de ‘Coringa’, Joaquin Phoenix retorna para encarnar o perturbador Arthur Fleck na aguardada sequência ‘Coringa: Delírio a Dois’. Durante o Festival de Cinema de Veneza, onde as primeiras imagens do filme foram exibidas, o ator revelou detalhes sobre o desafiador processo de revisitar esse papel complexo.

Os comentários do ator incluíam a drástica perda de peso que ele teve que enfrentar mais uma vez. Phoenix, conhecido por seu comprometimento extremo com seus personagens, afirmou em uma coletiva de imprensa que desta vez a transformação física foi "um pouco mais difícil" do que todas as anteriores.

A complexa transformação física de Joaquin Phoenix para ‘Coringa 2′

Ao contrário da primeira parte, na qual ele perdeu 24 quilos seguindo uma dieta rigorosa baseada em alface e legumes no vapor, o processo para ‘Coringa - Delírio a Dois’, tornou-se complicado devido à inclusão de ensaios de dança exigentes, uma novidade nesta sequência que combina drama com elementos musicais.

O ator de 49 anos confessou que manter um peso baixo enquanto fazia ensaios de dança intensos acabou sendo um desafio maior do que ele havia antecipado. Embora não quisesse entrar em detalhes específicos sobre sua dieta, ele mencionou que, desta vez, estava mais cuidadoso, trabalhando em estreita colaboração com um nutricionista para garantir que o processo fosse mais seguro.

No entanto, Phoenix também reconheceu que, dada a sua idade, submeter o seu corpo a esses extremos é provavelmente algo que não deveria repetir no futuro. “Talvez isso seja o fim disso para mim,” refletiu. Esta experiência não é nova para Phoenix, que durante a promoção do primeiro filme mencionou repetidamente o esforço necessário para alcançar os requisitos físicos para interpretar o Coringa.

Joaquin Phoenix fala sobre sua atuação mesmo sem querer fazê-lo

Desta vez, o ator decidiu não focar tanto nesse aspecto, evitando que sua transformação física se torne o principal tópico das entrevistas. “Fiquei chateado comigo mesmo da última vez por falar tanto sobre isso”, admitiu. “Então desta vez me disse ‘não vou fazer isso’”.

O retorno de Phoenix ao seu papel icônico ocorre em um contexto diferente, com a adição de Lady Gaga como Lee, uma terapeuta musical que se torna sua companheira nessa jornada compartilhada de loucura. Phoenix destacou o comprometimento de Gaga com o papel, observando que ela também passou por uma significativa transformação física para sua personagem.