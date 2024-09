Brian May confirmou que sofreu um acidente vascular cerebral

Brian May

Através de uma mensagem na rede social Instagram, Brian May anunciou nesta quarta-feira, 4 de setembro, que sofreu um derrame cerebral apenas alguns dias atrás, situação que, apesar de não representar perigo, deixou importantes sequelas em um de seus braços, o que até o momento o impede de usá-lo.

“Espero que todos estejam bem. Estou aqui para dar, em primeiro lugar, uma boa notícia. A boa notícia é que consigo tocar guitarra depois dos eventos dos últimos dias. Digo isso porque estava em dúvida devido a um pequeno contratempo de saúde que ocorreu há uma semana e que chamaram de um derrame cerebral leve”, detalhou o guitarrista histórico e um dos fundadores da famosa banda de rock, Queen.

Mais detalhes do anúncio de May

Milhares de seguidores reagiram com curtidas à postagem e mensagens que, em sua maioria, expressaram seu pesar e preocupação, depois que Sir Brian recebeu em março de 2023 o título de Cavaleiro do Rei Charles III da Grã-Bretanha e destacou que teve medo das sequelas deixadas pelo derrame.

"De repente, do nada, eu não tinha controle sobre este braço, então foi um pouco assustador. Não posso dirigir, não posso pegar um avião, não posso aumentar muito a frequência cardíaca, não posso ter aviões voando sobre mim, o que me estressaria. Mas estou bem", indicou o experiente músico de 77 anos, que também completou que está no meio de um tratamento e repouso por recomendação dos médicos para alcançar a recuperação total.

É importante destacar que, no meio da pandemia em 2020, Brian May também foi notícia mundial devido a um problema de saúde por um ataque cardíaco, pois tinha três artérias bloqueadas.