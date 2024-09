Harry ficou na casa de infância de Diana durante sua última visita ao Reino Unido

LONDRES, INGLATERRA - 28 DE MARÇO: O Príncipe Harry, Duque de Sussex, chega aos Tribunais Reais de Justiça em 28 de março de 2023 em Londres, Inglaterra. O Príncipe Harry é um dos vários demandantes em um processo contra a Associated Newspapers, editora do Daily Mail (Foto de Dan Kitwood/Getty Images)

Desde que o Príncipe Harry tomou a decisão de se mudar para os Estados Unidos com sua família, cada visita dele ao Reino Unido gera muita discussão. Nos últimos dias, tem se falado sobre como a ‘reunião’ dele com o Príncipe William, após mais de um ano sem se verem, foi bastante fria e distante, fornecendo mais evidências de que a divisão entre os irmãos ainda está muito presente.

Agora, um novo detalhe surgiu sobre a estadia de Harry em seu país que intensifica a nostalgia que ele sente por sua falecida mãe, a Princesa Diana.

Onde o Príncipe Harry ficou durante sua recente estadia no Reino Unido nos últimos dias?

De acordo com a revista People, o Duque de Sussex, que completará 40 anos em apenas duas semanas, aproveitou sua visita ao seu país natal para fazer uma visita emocionante e também passar um tempo com seu tio Charles Spencer na Althorp House, a casa de infância da Lady Di.

A surpreendente aparição do marido de Meghan Markle no serviço memorial do falecido tio dela, Lorde Robert Fellowes, em 29 de agosto, foi uma forma de contrastar com a rigidez dos protocolos da família real britânica, por isso nenhum Spencer quis fazer comentários sobre a visita do príncipe.

Harry, de acordo com a mídia e alguns especialistas, parece estar mais confortável sem depender totalmente do Palácio de Buckingham ou de seu pai, Rei Charles III, e, em vez disso, tem aproveitado a oportunidade para fortalecer laços com sua família materna, já que Fellowes era casado com a irmã da Princesa Diana de Gales, Lady Jane.

O serviço, que também contou com a presença da outra irmã de Diana, Lady Sarah McCorquodale, ocorreu dois dias antes do 27º aniversário da morte de Diana, que aconteceu em 31 de agosto de 1997 em Paris, tornando esta visita muito mais emocional.