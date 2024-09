Ana Maria Braga chora ao comentar caso dos adolescentes atropelados por motorista bêbado

Ana Maria Braga, no Mais Você

De volta ao Mais Você após enfrentar sérios problemas de saúde, a apresentadora Ana Maria Braga não se conteve no programa desta quarta-feira ao comentar o caso da morte de dois adolescentes que foram atropelados por um motorista embriagado, em São Paulo.

ANÚNCIO

A comoção da apresentadora foi por revolta após ouvir da mãe de um dos meninos mortos que o motorista responsável pela morte de seu filho passou por audiência de custódia e foi para casa para responder por ‘homicídio culposo’, quando não há intenção de matar, em liberdade.

“A pergunta que qualquer ser humano faz agora: e se esses meninos fossem o seu filho? E se esses meninos fossem o filho de um bam-bam-bam? Ia ser assim? Ter uma mãe pedindo, pelo amor de Deus, por justiça?”, questionou Ana Maria. “Como não há intenção de matar?”, questionou, sendo apoiada pelo Louro Mané, que complementou. “Se a pessoa bebe, assume o risco de matar. Isso não pode acontecer, tem que ser punido.”

Ana Maria Braga defendeu a aplicação de leis mais rígidas. “Que país é esse? Tanto tem se falado que a gente tem que respeitar a legislação, mas para que isso aconteça, tem que ter exemplo! Alguém tem que punir as pessoas que não cumprem a lei! Não é assim em um país normal?”, disse.

ENTENDA O CASO

O acidente que culminou com a morte dos jovens Heros Alcondas Abreu, de 15 anos, e Kaique Peres Santana, de 16 anos, aconteceu no último sábado. Os garotos seguiam para um jogo de futebol quando foram atingidos, na calçada, pelo carro dirigido por Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos, na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo.

Sérgio foi submetido ao teste do bafômetro e deu positivo para o consumo de bebida alcoólica. Em depoimento, ele confirmou que esteve bebendo na quadra da escola de samba da Freguesia do Ó, com a namorada, e que na volta dormiu ao volante e atingiu os garotos.

Apesar do flagrante para consumo de álcool e do depoimento atestado que passou a madrugada bebendo, ele foi indicado como lesão corporal culposa, atropelamento e embriaguez ao volante.