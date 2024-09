Agenda cultural: Há um show da Galinha Pintadinha em São Paulo

Os papais e mamães que procuram animar o feriado com crianças podem se programar para assistir o show ‘Top 10 da Galinha Pintadinha’, que tem sua última apresentação marcada para o sábado (07), às 16h, no Teatro J Safra (Rua Josef Kryss, 318 - Parque Industrial Tomas Edson), no bairro da Barra Funda, em São Paulo.

O espetáculo reúne não só uma das personagens mais queridas do público infantil, mas também toda sua turma. Esta nova apresentação também será nostálgica para quem foi criança na década de 1990, quando a televisão era tomada pelos programas de auditório infantis, conduzidos por Xuxa Meneghel, Angélica, Eliana e Mara Maravilha.

Há, o ‘Top 10 da Galinha Pintadinha’ reúne canções famosas da animação, com a participação ao vivo da Galinha e de todos os personagens adorados pelo público. Você pode comprar os ingressos no site oficial da apresentação e a abertura dos portões começa duas horas antes do início do evento.

Grávida do segundo filho, a influenciadora digital e Viih Tube não esconde que está ansiosa para a chegada de Ravi, prevista para novembro de 2024. Mas, a ex-BBB, casada com Eliezer, contou que está curtindo cada vez mais a gestação e fez uma reflexão importante, durante um ensaio fotográfico para o GShow: “O primeiro filho ensina e o segundo você aproveita”.

Ao explicar sua constatação, Viih afirma que durante a gravidez e o nascimento de Lua, agora com um ano, ela estava com medo de praticamente tudo, como pegar no colo, dar banho e amamentar: “Era tudo novo para mim, eu nunca tinha pegado um bebê no colo”, declarou a famosa.

Vale destacar que as músicas da ‘Galinha Pintadinha’ também agitaram o aniversário de um ano de Lua, que aconteceu num resort de luxo em Atibaia, interior de São Paulo.