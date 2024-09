Prequel de Rocky? O que sabemos sobre o filme em que Sylvester Stallone está trabalhando

Sylvester Stallone é sinônimo de um personagem mítico da ficção: Rocky Balboa. Desde sua estreia em 1976, a história do boxeador de origem humilde que luta por uma oportunidade de ouro para fazer um grande nome cativou o coração de milhões e conseguiu transcender na história.

O legado da saga ‘Rocky’ não se limita apenas à série de filmes originais, mas se estende através das sequências e do spin-off ‘Creed’, onde Rocky assume o papel de mentor. As pessoas ainda estão interessadas em sua história porque, essencialmente, é uma representação da luta diária para superar obstáculos e alcançar sonhos, e é nesse contexto que surge Stallone 4.

O que Sylvester Stallone revelou sobre o prequel de ‘Rocky’?

Durante uma nova aparição no podcast ‘Inspire Me’, Sylvester Stallone compartilhou emocionantes notícias sobre o futuro de ‘Rocky’. O lendário ator revelou que já está trabalhando no roteiro de um prequel, um projeto que tem estado em sua mente por anos. Stallone descreveu o processo de escrita como algo quase natural, mencionando que o roteiro “se escreve sozinho” e que está muito animado com a promessa do amanhã.

“O prequel de Rocky é muito querido para mim. Escrevi algumas páginas e parece que se escreve sozinho. Ver Adrian aos 15 anos, o Rocky aos 17, o Paulie se mudando para um novo bairro... Rocky é o seu cara mau. É quase como ‘A Dama e o Vagabundo’, mas com pessoas reais. Vai ser maravilhoso”, disse o ator.

Este prequel, do qual não se tem muita informação, se passaria nos anos 60, um período de importantes mudanças sociais e políticas nos Estados Unidos, o que oferece um pano de fundo que pode enriquecer ainda mais a narrativa. Desde a corrida espacial até o movimento pelos direitos civis, a história de Rocky poderá se entrelaçar com esses momentos históricos, fornecendo um contexto mais amplo e profundo para sua vida e as decisões que tomou.