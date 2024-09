Mudança de planos: Harry reconsidera vida nos EUA e busca retorno ao Reino Unido

Recentemente, surgiram relatos na mídia britânica sobre o príncipe Harry estar buscando apoio de antigos assessores para organizar sua saída dos Estados Unidos e passar mais tempo no Reino Unido.

O duque de Sussex tem recorrido a conselheiros de sua vida anterior, após se sentir insatisfeito com a orientação de profissionais de relações públicas americanos. Aparentemente, ele deseja retornar ao país natal com o objetivo de reparar o vínculo com seu pai, o rei Charles III, o que é visto por alguns como um “retorno parcial à realidade”.

Mudanças nos planos

Conforme informações do Daily Mail, Harry e sua esposa, a duquesa de Sussex, não têm a intenção de permanecer na Califórnia a longo prazo. Uma fonte revelou que o príncipe está se distanciando dos publicitários de Hollywood e, em vez disso, está buscando conselhos de velhos amigos e associados no Reino Unido. Ele estaria percebendo a necessidade de mudar sua abordagem, reconhecendo que a estratégia atual não tem produzido os resultados desejados.

Além disso, é dito que Harry está reconsiderando como conduz sua vida e trabalho. Supostamente, ele teria enviado mensagens pelo WhatsApp para diversos antigos amigos na Inglaterra, solicitando ajuda e conselhos.

Encontro familiar marcado pela distância

Em um evento familiar recente, os príncipes William e Harry se encontraram pela primeira vez desde a coroação de seu pai, em maio do ano passado. Ambos compareceram ao funeral do tio, lord Robert Fellowes, casado com lady Jane Spencer, irmã da princesa Diana. No entanto, os irmãos não foram vistos interagindo durante a cerimônia, que ocorreu discretamente em Norfolk.

Segundo o portal The Sun, os príncipes se sentaram em locais separados na igreja e evitaram contato direto. Fontes presentes no local relataram que, embora ambos tenham comparecido, mantiveram-se distantes ao longo do evento, refletindo a tensão que tem marcado a relação dos irmãos desde que Harry abdicou dos deveres reais em março de 2020.