Caso Rafael Miguel: O que esperar do próximo documentário da Max

A Max confirmou a produção de um documentário sobre o assassinato do ator Rafael Miguel, que se destacou na televisão ao interpretar o personagem Paçoca no remake da novela ‘Chiquititas’, exibido no SBT entre os anos de 2013 e 2015.

Ainda sem a confirmação do título e da data de estreia na plataforma, a produção feita pela Grifa Filmes terá apenas três episódios, que contam com entrevistas e acessos exclusivos às investigações deste crime que aconteceu em 9 de junho de 2019, no bairro de Pedreira, na Zona Sul de São Paulo.

Quem é Paulo Cupertino, condenado pela morte de Rafael Miguel e seus pais

O empresário Paulo Cupertino é o pai de Isabela Tibcherani , namorada de Rafael Miguel. Em 2019, ele surpreendeu a família do ator ao levar a adolescente até a porta da casa e aparecer armado. Numa entrevista ao ‘Fantástico’ (TV Globo), ela revelou que viu quando o pai matou o namorado junto de seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50.

Mas, este não foi o único crime cometido por Paulo. Em 1993, ele foi preso em Santos, no litoral de São Paulo, após participar de um assalto a um carro forte com outros comparsas, todos armados com metralhadoras, de acordo com notícia publicada pelo jornal “A Tribuna” à época.

Nada vai passar batido: Paulo Cupertino ganha outra acusação e faz mais uma ‘vítima’ Reprodução - Polícia Civil

No assalto, a quadrilha roubou Cr$ 2,5 bilhões do carro que transportava o dinheiro para o pagamento dos trabalhadores do porto de Santos. Os assaltantes usaram um carro e duas motos para a fuga. Na fuga, a moto de Cupertino foi deixada para trás e ele pediu depois a um comparsa que não estava ligado ao assalto para prestar queixa do roubo da moto, em uma tentativa de reavê-la.

O comparsa chegou a ir à polícia, mas pressionado pelos investigadores acabou revelando o verdadeiro dono do veículo e seu paradeiro. Ele foi preso logo depois. O carro usado na fuga foi encontrado no litoral. Ele havia sido roubado em São Caetano do Sul dias antes do crime.