Após 15 anos da morte do Rei do Pop: assim é a vida de Prince, Paris e Bigi, os filhos de Michael Jackson

Para surpresa dos fãs ao redor do mundo, os lendários Michael Jackson, seus filhos Prince, Paris e Bigi ‘Blanket’ Jackson recentemente fizeram uma aparição pública que impressionou muitos pelo seu visual, despertando a curiosidade sobre o que estão fazendo e se estão seguindo o legado de seu pai.

ANÚNCIO

Os três jovens compareceram à estreia de ‘MJ: The Musical’ no Prince Edward Theatre em Londres. Este evento ocorreu na quarta-feira, 28 de agosto, e foi uma celebração do extraordinário legado de seu pai, que completaria 66 anos em 29 de agosto.

De acordo com o portal Bright Side, Prince e seu irmão Bigi ‘Blanket’ optaram por ternos pretos atemporais. Prince acrescentou um toque de cor com uma camisa vermelha e gravata, enquanto Bigi escolheu um estilo descontraído, deixando os botões superiores da camisa abertos.

Paris, em pé entre seus irmãos, parecia radiante com um vestido com os ombros à mostra da nova coleção de Giambattista Valli, adornado com delicadas mangas transparentes e laços que lhe davam um toque mais elegante. Seu conjunto foi completado com sandálias vermelhas e uma clutch dourada, que harmonizavam com seu cabelo loiro.

A vida que os herdeiros do Rei do Pop seguem

Para ninguém é segredo a misteriosa vida que o artista levou, que morreu em junho de 2009 devido a uma overdose de propofol e benzodiazepinas. Seus filhos Prince, Paris e Bigi Jackson cresceram sob escrutínio midiático, mas encontraram seus próprios caminhos profissionais e pessoais sempre mantendo um perfil discreto.

Tras 15 años de la muerte del Rey del Pop: así es la vida de Prince, Paris y Bigi, los hijos de Michael Jackson Prince, Paris y Bigi, en 2009 durante el funeral de Michael Jackson ( Kevin Mazur/MJ Memorial /Foto: Getty Images)

Prince Michael Jackson I

Ele é o filho mais velho do Rei do Pop, nasceu em 13 de fevereiro de 1997 e tem 27 anos. Fontes próximas à família afirmam que Prince carrega o legado de seu pai em seu DNA, tanto em sua vida profissional quanto pessoal.

Fundou sua própria empresa de produção, King's Son Productions, especializada na criação de vídeos musicais de alta qualidade. Além disso, dedicou-se à filantropia através da Heal Los Angeles Foundation, uma organização sem fins lucrativos que continua o legado humanitário de seu pai, conforme noticiado pela La Gaceta.

ANÚNCIO

Prince também tem paixões pessoais como motocicletas, animais e viagens, que refletem seu espírito aventureiro e amor pela vida.

Paris-Michael Katherine Jackson

Nascida em 3 de abril de 1998, Paris, com 26 anos, seguiu um caminho multifacetado em sua vida profissional, destacando-se como modelo, atriz e cantora.

Antes de se dedicar à música, teve uma carreira bem-sucedida como modelo, trabalhando com agências renomadas e aparecendo em capas de importantes revistas de moda.

Depois de 15 anos da morte do Rei do Pop: assim é a vida de Prince, Paris e Bigi, os filhos de Michael Jackson Prince, Paris e Bigi, assistiram ao evento 'MJ: The Musical' que foi realizado em Londres ( Dave Benett/Foto: Getty Images)

Além disso, ela também se aventurou no cinema e na televisão, participando da série ‘Scream’ e do filme ‘Gringo’. Na música, ela foi membro de várias bandas e uma de suas colaborações mais notáveis foi com o cantor Gabriel Glenn, com quem formou a dupla ‘The Soundflowers’.

Em 2020, Paris estreou como artista solo com a música ‘Let Down’, marcando o início de uma nova etapa em sua vida artística. Em novembro do mesmo ano, lançou seu primeiro álbum, ‘Wilted’, que recebeu elogios pela profundidade lírica e estilo melódico, consolidando-a como uma artista com uma voz única na indústria musical.

Prince Michael Jackson II (Bigi)

Ele é o mais novo dos três filhos de Michael Jackson e tem mantido um perfil muito mais discreto do que seus irmãos mais velhos, Prince e Paris. Nasceu em 21 de fevereiro de 2002 e atualmente tem 22 anos, Bigi mudou seu nome em 2015 na tentativa de definir sua própria identidade.

Após a morte de seu pai em 2009, quando ele era muito jovem, Bigi contou com o apoio e proteção incondicionais de seus irmãos, que desempenharam um papel crucial em sua vida, garantindo que ele crescesse em um ambiente seguro e amoroso.

Embora tenha optado por manter-se fora do olho público em grande parte, Bigi fez aparições em eventos selecionados, especialmente aqueles relacionados ao cinema e à conservação do meio ambiente. Seu interesse em causas ambientais é uma constante em sua vida, refletindo uma paixão por proteger o planeta e promover a sustentabilidade.