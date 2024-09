A mensagem de Jennifer López para Ben Affleck através de uma camiseta em meio ao seu divórcio

Está refazendo sua vida depois do fim de seu casamento com Ben Affleck

Jennifer López chamou a atenção de seus seguidores novamente com uma mensagem sutil, mas poderosa, dirigida a seu ex-marido, Ben Affleck, em meio ao divórcio. No sábado, López compartilhou um carrossel de fotos do final de agosto em sua conta do Instagram, que incluía uma imagem de uma camiseta com uma citação significativa do poeta R.H. Sin: “She’s in bloom and unbothered out of reach and at peace” (“Ela está florescendo tranquila, fora de alcance e em paz”).

Esta mensagem, claramente intencional, sugere que J.Lo encontrou uma nova serenidade e equilíbrio em sua vida, apesar do tumulto de sua separação. O próprio poeta comentou na publicação de López, escrevendo: "I gotta send you the shirt" ("Eu tenho que te enviar a camiseta"), destacando a relevância da mensagem para sua situação atual.

Além disso, na segunda imagem do carrossel, López mostrou outro mantra que parecia estar dirigido ao seu ex: "Everything is unfolding in divine order" ("Tudo está se desenvolvendo em ordem divina"). Este pensamento reflete uma aceitação do curso natural dos eventos, sugerindo que López abraçou a ideia de que tudo acontece por uma razão e no devido tempo.

A publicação chega depois que López pediu o divórcio de Affleck em 20 de agosto, no que teria sido seu segundo aniversário de casamento. Embora tenha mencionado 26 de abril como a data oficial de separação nos documentos judiciais, seu Instagram parece mostrar que passou a maior parte do verão longe de seu ex, celebrando até mesmo seu 55º aniversário em julho com uma festa temática extravagante de ‘Bridgerton’, sem a presença de Affleck.

De acordo com uma fonte próxima, “Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não mostrou sinais de querer continuar com o casamento.” Com isso em mente, parece que López está priorizando seu bem-estar e estabilidade emocional, demonstrando que está pronta para seguir em frente, tranquila e em paz.