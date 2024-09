Preta Gil detalha encontro com Caio Blat em São Paulo: ‘O melhor’

Os amigos Preta Gil, de 50 anos, e Caio Blat, de 44, tiveram um reencontro neste domingo (01). O ator visitou sua ex-namorada em São Paulo e aproveitou para fazer uma massagem em seus pés, mimo que foi muito elogiado pela filha do cantor Gilberto Gil.

Ao compartilhar, no Instagram, algumas fotos do momento, Preta disse que Caio é “o melhor massagista que tem”. Além do ator, o DJ Zé Pedro, de 59 anos, também visitou a cantora e ela aproveitou para se declarar publicamente.

“Amores da vida toda, combo especial de domingo: How deep is your love? [’Quão profundo é o seu amor?’, em português]”, escreveu ela em seu perfil oficial no Instagram.

Preta levou ‘um grande susto’ ao descobrir o avanço do câncer

Preta Gil revelou que o tumor voltou em quatro lugares diferentes do corpo e, nas redes sociais, contou que possui dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão e voltou a afirmar que todos foram pegos de surpresa durante os exames de rotina.

“Vim fazer os exames de rotina e todos nós fomos surpreendidos. Eu, médicos, amigos. É mais comum do que se imagina, mas é um grande susto”, disse a filha do cantor Gilberto Gil, ao encerrar o primeiro ciclo de quimioterapia.

Famosa revela que não está fácil lutar mais uma vez contra o câncer

Recentemente, Preta Gil usou desabafou sobre a luta contra o câncer e disse aos fãs, por meio do Instagram, que não está sendo nada fácil lidar com a descoberta de quatro novos nódulos no corpo. Emocionada, a filha de Gilberto Gil afirmou que tem muita vontade de viver e deixou claro aos fãs que não vai desistir, mas que sente um medo “avassalador” diante deste novo desafio.

“Viver não é fácil e não está sendo fácil pra mim nesse momento, estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, minha disciplina e meu comprometimento com a cura”, escreveu Preta no Instagram.

Neste desabafo, a apresentadora do TVZ (Multishow) disse que não vai desistir: “Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer pra mim é não baixar a cabeça é ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez”.