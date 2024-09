Marco Pigossi e Marco Calvani se casam na Itália, pela 2ª vez; entenda

Após oficializar a união civil no Brasil, o ator Marco Pigossi, de 35 anos, se casou neste domingo (1) com o cineasta Marco Calvani, de 43 anos, numa cerimônia discreta, apenas para amigos íntimos, na região da Toscana, na Itália. O casal usou ternos iguais e aproveitou o verão na Europa para não usar sapatos.

O casamento de Marco Pigossi e Marco Calvani aconteceu ao ar livre e, num vídeo divulgado por Hugo Gloss nas redes sociais, eles aparecem andando em direção ao altar de mãos dadas. Após o sim, eles deixaram o local com a tradicional chuva de arroz.

Um casamento secreto na Zona Oeste da cidade de São Paulo

Em dezembro de 2023, logo após o Natal, Marco Pigossi e Marco Calvani casaram secretamente em São Paulo. Segundo o site da Band, na época,a cerimônia discreta, apenas com poucos amigos, aconteceu dentro do apartamento do ator, na Zona Oeste da capital paulista.

A cerimônia de casamento discreta não espantou os fãs de Marco Pigossi, já que o ator sempre manteve seu relacionamento longe dos holofotes e eventos sociais. Nas redes sociais, há poucas fotos e vídeos ao lado do marido, evitando qualquer tipo de boato.

Marco Pigossi e Calvani se casam em apartamento em São Paulo (Reprodução/Instagram)

O casamento civil de Marco Pigossi e Marco Calvani aconteceu depois de três anos de relacionamento sério. Mas, o casal virou público apenas no ano de 2021, quando o ator fez uma declaração de amor ao cineasta em seu perfil oficial no Instagram.

Na época, o casal postou uma foto onde eles andavam juntos e de mãos dadas na praia de mão. Naquele ano, Marco Pigossi, que é gay assumido, revelou que tinha medo de falar publicamente sobre a sua sexualidade devido ao trabalho: “Grato por isso”, escreveu o cineasta, que estava celebrando o Dia de Ação de Graças. “Sempre!”, respondeu Pigossi, em inglês.