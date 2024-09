Kate Middleton ressurge com um visual de cowgirl que promete se tornar tendência

Kate Middleton é sem dúvida um ícone da moda devido aos looks elegantes, versáteis e modernos que tem mostrado desde que chegou à casa real britânica, o que a tem levado a ser comparada com sua falecida sogra, Lady Di.

Cada uma de suas aparições se torna assunto de conversa no mundo da moda e, embora atualmente esteja passando por um momento difícil ao enfrentar quimioterapias preventivas para combater o câncer diagnosticado no início de 2024, ela continua sendo coroada como uma verdadeira princesa do estilo.

São poucas as aparições que a esposa do príncipe William fez desde que revelou sua doença, mas sua última saída chamou a atenção novamente por sua beleza e o look que ela usou, que seria uma das novas tendências para esta temporada de outono de 2024.

O look cowgirl de Kate Middleton com o qual ela tem encantado

Kate Middleton teve uma saída em família no último domingo, 25 de agosto, ao ser vista perto da igreja Crathie Kirk em Balmoral, Escócia, junto com o príncipe William e o príncipe George para assistir a um serviço religioso, conforme relatado pelo Daily Mail.

Nas fotos capturadas pelo veículo, é possível ver Middleton sorrindo enquanto está sentada no banco do passageiro, enquanto seu marido dirige o SUV Range Rover Defender.

Para a ocasião, a monarca voltou a chamar a atenção ao usar um visual cowgirl composto por uma gabardina de tartan marrom assinada pela britânica Holland Cooper, juntamente com um chapéu da marca Hicks & Brown, especificamente o modelo Suffolk Fedora.

Um look que replica a estética do velho oeste ao ser muito cowgirl. Seu acessório está avaliado em pelo menos 150 euros e dessa forma Kate confirmou que os chapéus de cowboy e as gabardines são a combinação perfeita para este outono de 2024, sendo elegantes e acima de tudo muito sofisticados.

A realeza conta com uma extensa coleção de chapéus, os quais exibe em cada uma de suas aparições e vai moldando para cada estilo, temporada e evento ao qual comparece, o que a torna uma verdadeira fashionista.

Embora esta seja a terceira saída pública de Kate após seu diagnóstico, muitos esperam vê-la retomar sua agenda e se tornar a rainha da Inglaterra.