Assalto em São Paulo: Ex-BBB Gui Napolitano faz alerta após ser roubado

O ex-BBB Gui Napolitano, de 33 anos, foi assaltado ao sair de um shopping localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ao fazer um alerta aos seus seguidores, o famoso contou que quebraram o vidro do carro e roubaram o seu celular, na última sexta-feira (30).

“Acabei de ser assaltado aqui na região de Pinheiros, saindo do Shopping Eldorado. Fiquem espertos, quebraram o vidro. Todo mundo tem feito isso aqui”, começou Gui.

Em seguida, o influencer disse que este tipo de crime “está acontecendo o tempo todo” em São Paulo: “Essa semana aconteceu com um amigo meu. Quebram o vidro e levaram o celular. Graças a Deus está tudo bem”, declarou Gui, pelas redes sociais.

Ex-BBB pede celular emprestado para gravar vídeo aos fãs

Após ser vítima de um assalto e gravar um vídeo de alerta, Gui Napolitano voltou ao Instagram para avisar que seu relato foi feito com o celular do motorista de um outro carro: “Só para resumir, foi filmado do celular do motorista. Ele me deu o celular dele [para gravar]”.

O ex-BBB também disse para as pessoas não mexerem nos telefones nem mesmo quando estiverem com os vidros do carro fechados: “A gente está exposto”.

Um celular foi furtado a cada 1 minuto e 42 segundos em 2023

Os dados do 18º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelaram que, em 2023, um celular foi furtado no estado de São Paulo a cada 1 minuto e 42 segundos. As estatísticas mostram que foram 158.150 furtos e 137.891 roubos de aparelhos no último ano, uma queda de 12,2% em comparação com 2022.

Outro dado expressivo que o Anuário aponta é que, dos 50 municípios brasileiros onde mais ocorreram taxas de furtos de celulares por 100 mil habitantes ,15 estão no estado de São Paulo, sendo que a capital foi apontada como a terceira do país com maior número de furtos e roubos de celular a cada 100 mil habitantes. As primeiras colocações ficaram com Manaus (AM) e Teresina (PI).